Am Mittwochabend wurde ein Brand in Jüterbog nahe der Straßen Fuchsberge Ecke Kapellenberg gelöscht. Etwa 500 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen, ehe das Feuer gelöscht wurde. Da auch in der Nacht zu Mittwoch bereits ein Feuer zwischen dem Parkplatz des Bahnhofes Jüterbog und der Straße Weinberge ausgebrochen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.