Jüterbog: Versuchter Diebstahl auf Firmengelände

Jüterbog

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in Jüterbog II die Umfriedung einer gewerblichen Einrichtung durchtrennt. Laut den Angaben der Polizei wurden auf dem Gelände keine Objekte aufgebrochen. Außerdem sei es nicht zu Diebstählen gekommen. Zur Höhe des Sachschadens konnten vorerst noch keine Angaben gemacht werden. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Mahlow: Sachbeschädigung an Autotüren

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zum Donnerstag in der Lessingstraße in Mahlow den Lack zweier Fiat-Türen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Beamte sicherten Spuren am Fahrzeug und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Dobbrikow: Tausende Euro Schaden nach Wildunfall

Ein VW-Fahrer war am Donnerstagabend auf der Landstraße 72 zwischen Rieben und Dobbrikow unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Das Tier verendete bei der Kollision. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei verständigte den Jagdpächter.

Einbruch in Ludwigsfelder Mehrfamilienhaus-Neubau

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag die Tür eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses in Ludwigsfelde auf. Aus dem Bauobjekt wurden elektrische Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Diebstahlsanzeige auf.

Von MAZonline