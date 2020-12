Jüterbog

Die Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ) möchte die Wohnqualität in der Neuen Wohnstadt verbessern. Der Anfang wurde bereits mit der umfangreichen Sanierung im Buchenweg gemacht. Darüber hinaus steht den Einwohnern in der Nummer 7 bald ein eigener Sozial-Treff zur Verfügung. Dieser soll sich ähnlich wie im Stadtteil Jüterbog II zum zentralen Treffpunkt der Nachbarschaft entwickeln.

Mit der Übergabe des 100 Quadratmeter großen und barrierefreien Treffs inklusive großzügiger Küche, zwei behindertengerechten WC´s und einer Terrasse an die Volkssolidarität, wurde am Mittwoch der erste Schritt getan. Wie WBJ-Geschäftsführer Dierk Giese der MAZ bereits vor Kurzem berichtete, wird die Volkssolidarität nach ihrem Auszug aus der Töpfergasse nun dort ihr neues Domizil aufschlagen und den Sozial-Treff ab Januar betreiben.

Anzeige

Wann die ersten Gäste tatsächlich in den neuen Räumen empfangen werden können, steht wegen der aktuellen Regelungen zwar noch in den Sternen – Florian Förster, blickt jedoch optimistisch auf das Jahr 2021. Denn der Geschäftsführer des Regionalverbandes Fläming-Elster der Volkssolidarität hat schon jetzt viele Ideen.

Neben den üblichen Aktivitäten, die zuvor schon in der Töpfergasse angeboten wurden, sollen viele weitere für die Einwohner der Neuen Wohnstadt und ganz Jüterbog entstehen. Darunter ein Mittagstisch, Angebote für junge Mütter mit Kindern oder Sportgruppen. Dabei seien den Jüterbogern selbst keine Grenzen gesetzt. „Wir sind offen für alle Angebote und Ideen. Der Treff lebt ja quasi davon, wie der Bürger sich aktiv miteinbringen möchte“, so Förster. Darüber hinaus berichtet er: „Unser Ziel ist es auch, hier ein Quartiersmanagement aufzubauen.“

Der Treffpunkt ist hell, modern und barrierefrei. Jetzt fehlt nur noch die passende Einrichtung. Quelle: Isabelle Richter

Dierk Giese ist zufrieden, dass er mit der Volkssolidarität einen Betreiber und Partner für die Umsetzung des Sozial-Treffs gefunden hat. Denn dem WBJ-Chef ist es wichtig das Soziale mit dem Wirtschaftlichen zu verbinden. Giese hofft, dass sich das Angebot noch einmal positiv auf die Wohnqualität des gesamten Stadtteils auswirken wird. „Ein sozialer Treffpunkt, der nicht kommerziell ist, wird auch das ganze Klima hier verändern“, ist er sich sicher. Die Möglichkeit, dass sich die Nachbarn an einem festen Ort treffen, miteinander sprechen, gemeinsame Aktivitäten ausüben und sich so besser kennenlernen, stärke das Miteinander aus seiner Sicht nachhaltig und macht die Neue Wohnstadt für künftig noch attraktiver.

Auch mit einer großzügigen und offenen Küche ist der Treff ausgestattet. Quelle: Isabelle Richter

Überzeugt von dem Konzept ist auch Bürgermeister Arne Raue (WsJ). Zudem hält er den Standort für ideal. „Wir waren sehr ratlos“, berichtet er über die Situation, nachdem die Volkssolidarität aus der Töpfergasse ausziehen musste. Dass Dierk Giese auf die Idee kam, die Volkssolidarität zum Betreiber des neuen Treffs im Buchenweg 7 zu machen, sei für ihn im Nachhinein betrachtet sogar ein echter Glücksgriff. Denn wie Raue weiß, leben viele Mitglieder der Volkssolidarität, die zuvor die Räumlichkeiten in der Töpfergasse besuchten, überwiegend in der Neuen Wohnstadt. Demnach sei der Standort im Buchenweg sogar eine Verbesserung. „Man hat den Treffpunkt damit noch viel Näher an seine Nutzer herangebracht“, so der Bürgermeister.

Die Terasse ist barrierefrei erreichbar und lädt im Sommer zum Sitzen im Freien ein.. Quelle: Isabelle Richter

Neben den Räumlichkeiten inklusive Terrasse, soll im Sommer 2021 auf der Fläche vor dem Treff außerdem noch ein Spielplatz entstehen. Zudem plane die WBJ dort noch einen Fitnesspfad und Sitzmöglichkeiten. Darüber hinaus berichtet Dierk Giese, dass der Treff im Buchenweg 7 von Einwohnern auch für private Feierlichkeiten genutzt werden dürfe, insofern diese dann wieder erlaubt sind.

Zur Info: Zur finanziellen Unterstützung der Volkssolidarität bei der Ausstattung der Räume, hat die WBJ zu Spenden aufgerufen. Die ersten Beträge sind bereits eingegangen. Wer die Volkssolidarität ebenfalls bei der Einrichtung des neuen Treffs unterstützen möchte, kann sich für mehr Infos dazu an die WBJ wenden.

Von Isabelle Richter