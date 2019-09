Jüterbog

Mancher hatte in Jüterbog mit einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt gerechnet. Doch Arne Raue (WsJ) hat es allen Kritikern gezeigt.Das wird ihn freuen und darin bestärken, dass er alles richtig gemacht hat. Hoffentlich bestärkt es ihn nicht zu sehr. Denn die Stadt hat ein Problem.

Es droht eine Blockade

Dieses Problem besteht in der Spaltung. In der Stadtverordnetenversammlung gibt es ein Mitte-Rechts- und ein Mitte-Links-Lager. Das erstgenannte ist stärker, so sehr, dass es ein Durchregieren ermöglicht. Das zweitgenannte ist jedoch keineswegs schwach. So droht ein Streiten, das in ein Blockieren umschlagen kann. Jüterbog würde das wenig nutzen.

Fairer Umgang

Und da ist einerseits der Bürgermeister als jemand gefragt, der vermitteln kann. Die Gegenseite wiederum sollte Widerspruch nicht zum Prinzip erheben. Beim MAZ-Wahlforumzeigte sich, dass beide Seiten fair miteinander umgehen können. Jüterbog sollte es ihnen auch künftig wert sein.

Von Ekkehard Freytag