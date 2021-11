Jüterbog

Am Sonntag wird die Adventszeit offiziell eingeläutet. Schon am Mittwoch traf die Stadt Jüterbog dazu die ersten Vorbereitungen. Bei typisch nasskaltem Novemberwetter ging es für die Bauhofmitarbeiter schon am Morgen in das rund 20 Kilometer entfernte Mellnsdorf (Niedergörsdorf), um den diesjährigen Weihnachtsbaum für den Marktplatz abzuholen. Gesponsert wurde der dieses Mal von Familie Richter. Wie Hausherr Helmut Richter (69) erzählt, hatten er und seine Familienmitglieder sich nach einem Aufruf der Stadt Jüterbog vor ein paar Monaten gemeinsam entschieden, ihre stattliche Nordmanntanne im Garten zur Verfügung zu stellen und damit der Allgemeinheit eine Freude zu machen. Wie die Bauhofmitarbeiter vor Ort feststellten, ist der Baum stolze 17 Jahre alt.

Es dauerte nur ein paar Sekunden: Dann war der Baum im Garten von Familie Richter abgesägt. Quelle: Isabelle Richter

„Das Ordnungsamt war schon im Sommer hier, um sich den Baum anzugucken“, erzählt Helmut Richter am Mittwoch. „Dann haben sie gleich nach fünf Minuten gesagt: Den nehmen wir.“ Dass die Normantanne aus Mellnsdorf ein echter Hingucker ist, fand später auch Arne Raue (WsJ). Das Jüterboger Stadtoberhaupt legte seine Arbeit im Rathaus für ein paar Minuten nieder, um das Prachtexemplar auf dem Markt aus nächster Nähe zu betrachten und Fotos zu schießen.

Mellnsdorfer Tanne erfüllt alle Kriterien

Laut Dirk Zoberbier hat die Mellnsdorfer Tanne alles, was ein idealer Baum haben muss. „Er ist gerade und dicht gewachsen“, so der Bauhofmitarbeiter am Mittwochmorgen, kurz bevor die Tanne von den Kollegen gefällt wurde. Auch die Höhe sei ausschlaggebend. „Zwischen 12 und 15 Meter hoch sollte der Baum schon sein“, so Zoberbier zu den Kriterien.

Jahrelang hat Helmut Richter die Tanne in seinem Garten gepflegt – allerdings ohne große Geheimtricks, sagt er. Dass aus der Nordmanntanne einmal ein stattlicher Weihnachtsbaum ohne Makel wird, sei eher Zufall, meint der Mellnsdorfer bescheiden. Zu den Beweggründen, die Tanne nach fast zwei Jahrzehnten in die Hände des Jüterboger Bauhofes zu geben, sagt Helmut Richter: „Der Baum wird einfach zu groß und die Wurzeln treiben schon überall aus.“

Die Firma HMA Holztransporte aus Markendorf halt am Mittwoch beim Transport des Baumes nach Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Darüber hinaus hat der Mellnsdorfer Ortswehrführer als erfahrener Feuerwehrmann auch die Sicherheit im Auge. Mit Sturmschäden sei immer zu rechnen, denn die meterhohe Tanne steht in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses. „Mindestens zweieinhalb Tonnen“ bringe der diesjährige Weihnachtsbaum auf die Waage, erklärte Dirk Zoberbier, während dieser zum Transport aufgeladen wurde. Transporthilfe gab es wie immer von der Spezialfirma HMA Holztransporte aus Markendorf, die über die geeignete Verladetechnik verfügt.

Tanne für Kloster Zinna kommt aus Fröhden

Das Aufstellen der Tanne auf dem Jüterboger Markt erfolgte innerhalb weniger Minuten. Durch die kerzengerade Form brauchten die Bauhofmitarbeiter nicht lange zum Ausrichten. Mit Holzkeilen wurde der Stamm noch ausreichend fixiert. Am Freitag soll er seinen Schmuck bekommen. „Ich werde mir den Baum auf jeden Fall mit der Familie in Jüterbog angucken“, versichert Helmut Richter. „Wir sind schon gespannt, wie er aussieht, wenn er geschmückt ist. Schade sei nur, dass der Jüterboger Weihnachtsmarkt bereits abgesagt ist, bedauert der Mellnsdorfer.

Mit dem schicken Baum auf dem Markt sollte bei den Betrachtern dennoch ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen. Ebenso wie in Kloster Zinna. Denn auch hier schmückt seit Mittwoch ein Weihnachtsbaum den Ortskern. Die etwas kleinere, rund zehn Meter hohe Nordmanntanne, wurde in diesem Jahr von Familie Hahn aus Fröhden gesponsert. Nach den Heiligen Drei Königen Anfang Januar werden die Bäume wieder abgebaut und geschreddert. Und dann beginnt auch schon wieder die Baumsuche für Weihnachten 2022.

Von Isabelle Richter