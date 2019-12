Weihnachtsrevue am Goethe-Schiller-Gymnasium

Jüterbog

Unter tosendem Beifall der etwa 200 Zuschauer endete am Freitagabend die Weihnachtsrevue in der Aula des Goethe-Schiller-Gymnasiums in Jüterbog. Die 20 Solisten und 16 Chorsänger unter Leitung von Katharina Andre zeigten bei dem zweistündigem Programm, was alles musikalisch in ihnen steckt.

Mit Auftritt sehr zufrieden

Die Chorleiterin war mit dem Auftritt der Schüler sehr zufrieden. Seit Anfang Oktober hatte sie gemeinsam mit ihnen einmal in der Woche für das Konzert geprobt. „Nachdem die Kinder acht Stunden im Unterricht saßen, kommen sie dann noch in den Chor und singen mit Begeisterung“, sagte Katharina Andre.

Eine großartige Erfahrung

Auch die Organisatoren des Abends, Melina Böge (18) und Alicia Retzke (17), die im Rahmen eines Wirtschaftsprojektes vom Kartenvorverkauf bis zur Versorgung der Besucher mit Speisen und Getränken alles in Eigenregie organisierten, zeigten sich sehr zufrieden und sagten, es sei eine großartige Erfahrung gewesen.

Einnahmen gehen an Förderverein

Die Einnahmen des Abends gehen an den Förderverein des Gymnasiums, der davon verschiedene Ausgaben des Chores finanziert. Was durch Getränke und Speisen, wie die leckere Soljanka, die Schüler an Ständen verkauften, eingenommen wurde, fließt auch in die Organisation des Abiballs.

Von Felix Walter