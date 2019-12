„Carol Singing“ in der Nikolaikirche in Jüterbog

Was ist wirklich recycelbar? – Dieser Frage gingen am Freitagmittag neun Klimafreunde in Jüterbog nach. Mitten im Zentrum der Stadt sortierten die Teilnehmer den gesammelten Plastikmüll der umliegenden Geschäfte noch einmal neu. Auch in Ludwigsfelde gingen Menschen auf die Straße.