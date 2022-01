Jüterbog

„Zumba ist die pure Lebensfreude“, sagt Laura Kemper mit einem Lächeln, das genauso ansteckend ist wie der Klang der lateinamerikanischen Rhythmen. Dass dieser Satz nicht übertrieben ist, ist seit September fast täglich im Jüterboger Fitness-Center Well Vitale zu erleben. Die zwei Erwachsenen- und vier Kinderkurse sind für Monate im Voraus ausgebucht. Die Stimmung dabei gleicht dem Tanz auf dem Vulkan, dem der MAZ-Reporter eine Stunde lang in den Kessel schauen durfte.

In Glasgow aufs Siegerpodest

Was die wenigsten der rund 80 Kursteilnehmer wissen: Bevor ihre Trainerin so scheinbar mühelos wie temporeich ihre Arme und Beine durch die Luft wirbeln konnte, ohne dabei außer Puste zu kommen, hat sie selbst lange und hart dafür trainiert. Als Mitglied der wenige Jahre später leider aufgelösten Hip-Hop-Tanzgruppe „Evolution 7“ landete sie bei der Streetdance-Weltmeisterschaft 2016 in Glasgow als Champion auf dem Siegerpodest.

Ihrer vor Energie sprühenden Laura nachzueifern, ist beim Training für viele Kinder zusätzlicher Ansporn. Quelle: Uwe Klemens

„Es war eine tolle Zeit, an die ich noch heute oft und gerne zurückdenke“, schwärmt die 23-jährige Jüterbogerin. Als Achtklässlerin hatte sie in der Tanzschule Mierisch ihre ersten Schritte unternommen und merkte schnell, dass ihr alles liegt, was schnell und feurig ist.

Zumba-Kurs für Kinder im Jüterboger Well Vitale. Quelle: Uwe Klemens

„Nicht nur das Tanzen selbst war eine großartige Selbsterfahrung, sondern auch der Zusammenhalt in der Gruppe, zu der Menschen aus allen Generationen zwischen sieben und 40 Jahren gehörten, was irgendwie auch die Basis für das großartige Gruppen-Feeling war“, schildert Laura Kemper.

Trotz des Erfolges aufgehört

Dennoch und trotz des Tanz-Erfolges, den sie zeitgleich zur Abiturprüfung am Jüterboger Gymnasium so bravourös hingelegt hatte, verließ sie gleich nach dem Abi die Gruppe. „Zum einen, weil ich mich nach einem Jahr Auslandsauszeit gänzlich auf mein Pädagogik-Studium an der Berliner FU konzentrieren wollte. Zum anderen, weil das Tanzen eben doch sehr, sehr intensiv und damit auch anstrengend war und ich gerne auch mehr Zeit mit meinem Freund verbringen wollte“, schildert die junge Frau, die man auf der Straße für deutlich noch jünger halten würde.

Zumba-Kurs für Kinder im Jüterboger Well Vitale. Quelle: Uwe Klemens

Nach acht Monaten Work and Travel durch Australien begann sie ihre Ausbildung zur Grundschullehrerin. „Deutsch und Mathe gehören für mich zu den wichtigsten Fächern“, begründete sie die Wahl ihrer Fachrichtung. Dass sie trotz ihres ansteckenden Bewegungsdrangs nicht Sportlehrerin werden wollte, ist für sie kein Widerspruch. „Auch das Tanzen habe ich immer als Leidenschaft und Hobby gesehen und hatte in dieser oder in sportlicher Richtung nie berufliche Ambitionen“, so Kemper.

Der Tagtraum ließ nicht mehr los

Dennoch vermisste sie irgendwann das Tanzen und auch die Tanzgruppe. Bei einem Spaziergang durch den Jüterboger Schloßpark mit ihrem Freund Rico sah sie sich in ihrer Fantasie dort auf einer großen Bühne und gemeinsam mit den Zuschauern tanzen. „Eine fette Bühne, ich da drauf und tausend Leute die mittanzen – das wär’s doch“, beschreibt sie lachend den Tagtraum, der sie fortan nicht mehr los ließ.

Auch eine Weltmeisterin ist sich nicht zu fein, anderen mal die Schuhe zu binden. Quelle: Uwe Klemens

Die Idee eines Zumba-Kurses gefielt auch Well-Vitale-Chef Dennis Rothe, dem Laura einfach ein Tanzvideo von sich und einer Freundin als Bewerbung geschickt hatte. Die Werbung mit einem großen Plakat an der Fassade eines Geschäftes hätte gar nicht sein müssen. Auch wenn an den 1.000 Leuten aus ihren Traum noch ein paar fehlen, waren die Kurse sofort ausgebucht.

Auch Kinder zu unterrichten, wie es Rothe dann vorschlug, hatte Laura Kemper anfangs gar nicht auf dem Schirm, aber als angehende Lehrerin kommt ihr das natürlich sehr entgegen. Sobald das Repertoire groß genug ist und es Corona erlaubt, wollen die Zumba-Tänzer ihr Können auch öffentlich zeigen. Die „fette Bühne“ beim Schlosspark-Fest ist schon mal ins Auge genommen.

Von Uwe Klemens