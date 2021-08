Jüterbog

Gut kalkuliert hatte Die Linke die zu erwartende Nachfrage an Schultüten für ihr wieder stattfindendes Zuckertütenfest. 70 Stück hatten sie vorbereitet. Außer ein paar Bonbons und Lutschern kam nichts Süßes oder gar Verderbliches in die Tüte, dafür umso Nützlicheres wie Buntstifte, Pinselbecher, Frühstücksdose, Schere, Lineal und Anspitzer.

68 Zuckertüten waren es schließlich, die an die anwesenden Schulanfänger verteilt wurden, beziehungsweise die sie an sich reißen durften. Denn eigentlich waren die Zuckertüten unter einer großen bunten runden Plane versteckt. Diese wurde von den Erwachsenen dreimal in die Höhe gehoben und dann wieder heruntergelassen. Und erst beim dritten Mal durften sich die Kinder eine der dort liegenden Zuckertüten krallen. Soweit die Theorie.

Theorie und Praxis

In der Praxis sah es dann so aus, dass sich trotz ausführlicher Erläuterung von der örtlichen Linken-Vorsitzenden Maritta Böttcher die Kinder schon beim ersten Mal auf die Tüten stürzten.

Das ging ja nun mal gar nicht. Da erhob Mitorganisatorin Edeltraut Liese ihre erprobte laute Lehrerstimme, wofür sie gar kein Mikrofon brauchte, und erläuterte noch einmal die Spielregeln. So klappte es beim zweiten Mal zwar eher leidlich, weil ein paar Kinder ihren Reflex nicht unterdrücken konnten, doch schon beim ersten oder zweiten Hochheben der Plane nach vorne zu preschen. Sie wurden aber immer wieder zurückgepfiffen, bis sie dann endlich beim dritten Mal ihrer Zuckertüte habhaft wurden.

Die Organisatorinnen Edeltraut Liese (l.) und Maritta Böttcher (M., mit Mikrofon), dazwischen Landrätin Kornelia Wehlan. Quelle: Hartmut F. Reck

Zu den Erwachsenen, die die Zuckertüten mit der Plane lüfteten, gehörten neben den örtlichen zumeist Politikerinnen der Linken auch Landrätin und Landratskandidatin der Linken, Kornelia Wehlan, der Bundestagskandidat Tobias Bank sowie die Co-Landesvorsitzende der Linken Katharina Slanina.

„Ich komme auf die Geschwisterschule“

Auf die Fragen von Maritta Böttcher, in welche Schule sie denn gehen werden, kamen von den meisten Kindern die richtigen Antworten wie etwa „Schollschule“ oder „Lindenschule“. Andere hatten etwas Schwierigkeiten, „evangelische Grundschule“ auszusprechen. Leicht daneben lag ein kesser ABC-Schütze, der auf diese Frage begeistert antwortete: „Ich komme auf die Geschwisterschule!“ Dafür hatte er die Lacher auf seiner Seite.

KInderschminken war sehr gefragt und Bastelangebote gab es auch noch. Quelle: Hartmut F. Reck

Große Freude bereitete den Schulanfängern, die auch ihre Geschwister mitgebracht hatten, die vielen Angebote. Statt einer Hüpfburg, auf die man diesmal wegen der strengen Hygieneregeln verzichtet hatte, konnten sie auf einem Rollerparcours ein kleines Fahrsicherheitstraining absolvieren, oder sie durften ihre Zielgenauigkeit beim Dosenwerfen testen. Es gab Bastelstände und Kinderschminken. Und für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt mit Kaffee für die Großen und Saft für die Kinder sowie Kuchen und Popcorn.

„Dieses Jahr waren wir ein bisschen in Sorge, ob auch genug Gäste kommen“, meinte Maritta Böttcher, „weil noch viele Familien kurzentschlossen in den Urlaub gefahren sind.“ Doch wie der Absatz der Zuckertüten zeigte, war diese Sorge unbegründet.

Das Dosenwerfen für die größeren Jungs beaufsichtigte Linken-Bundestagskandidat Tobias Bank (l.). Quelle: Hartmut F. Reck

Das Zuckertütenfest wird seit 1990 begangen, allerdings anfangs mit Unterbrechungen, sodass es dieses Mal nun die 21. Veranstaltung dieser Art war. „Ganz am Anfang hatten auch noch SPD und CDU mitgemacht“, erinnert sich Maritta Böttcher. Danach machten es die PDS und später Die Linke allein weiter.

Am Sonnabend wollten weder die Kinder noch die Eltern ein Ende finden, weil sie lange nicht mehr in Gemeinschaft gefeiert hatten. Um 18 Uhr wurden ihnen dann die Bänke und Tische weggenommen, weil die zurück zur Feuerwehr nach Neuheim mussten.

Von Hartmut F. Reck