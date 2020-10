Jüterbog

Die Stadt Jüterbog muss sparen und das vor allem bei ihren freiwilligen Leistungen. In welchen Bereichen Einsparungen am ehesten möglich sind, darüber sollen sich die Stadtverordneten beraten. Wie Kämmerer René Wolter im jüngsten Sozialausschuss am Dienstagabend erklärte, sei das Ziel, im kommenden Haushaltsjahr 250.000 Euro im Bereich der freiwilligen Leistungen einzusparen. Damit zeige die Stadt der Kommunalaufsicht den Willen zu sparen und würde im Gegenzug dazu keine Probleme bei der Genehmigung des Haushalts 2021 bekommen. Wolter selbst möchte sich bei der Diskussion, wo gespart werden soll, raushalten und den politischen Vertretern die Entscheidung überlassen. Er stellte klar: „Ich werde jetzt nicht den Finger heben und sagen, dies und das kann weg.“

Beispiele für potenzielle Einsparungen gab es von ihm trotzdem. Diskutiert werden könnte demnach die Nutzung der städtischen Sportstätten durch Vereine. Denn dort zahlt die Stadt jährlich drauf – und das nicht zu knapp. Wie René Wolter erläuterte, lagen die Betriebskosten in 2019 bei insgesamt rund 120.000 Euro. 105.000 Euro davon wurden aus dem Haushalt der Stadt finanziert – nur rund 15.000 Euro hätten dagegen die Vereine beigesteuert. Wolters Kommentar dazu: „Wir sollten uns mal überlegen, ob das noch in einem vernünftigen Verhältnis steht.“

Anzeige

Eltern können bei Erhöhung Unterstützung beantragen

Seiner Meinung nach müssten die Vereine künftig mehr zahlen. Schließlich seien die Leute bereit, in Fitnessvereinen hohe Monatsbeiträge von bis zu 60 Euro hinzublättern. „Bei uns zahlt das ein Verein im ganzen Monat“, so Wolter. „Also wir haben irgendwo verlernt, Relationen zu finden, zwischen dem, was wir haben wollen und dem, was wir bereit sind zu zahlen.“ Zudem betonte der Kämmerer, dass sich durch eine mögliche Preiserhöhung keine Nachteile für bedürftige Eltern ergeben. Sie hätten immer noch die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung beim Landkreis zu beantragen. Dabei könne die Stadt notfalls auch helfen.

Weiterhin stellte der Kämmerer erneut infrage, ob sich die Stadt Jüterbog wirklich mehrere Museen leisten könne und sollte. „Welcher Jüterboger geht denn regelmäßig ins Museum?“, fragte er die Ausschussmitglieder. Laut René Wolter seien die Museen ein Luxus, den sich die Stadt vor allem für Touristen leiste und von dem der Bürger letztendlich nur wenig hat. Er erinnerte dabei nochmals an die Pflichtaufgaben, die die Stadt zu erfüllen hat, für die aktuell aber kein Geld da ist. „Es wird im Moment keine Kita angefasst“ so Wolter. „Und da muss man sich schon fragen, ob man an einigen Stellen nicht was tun muss.“

Wolter hofft bei Diskussion auf Einigkeit

Um die Haushaltsplanung 2021 zeitnah vorstellen zu können, sollten sich die Fraktionen aber schon bald einig sein. Dabei möchte René Wolter lange und heftige Diskussionen unbedingt vermeiden. Er appellierte deshalb daran, dass die Stadtverordneten im Vorfeld eines Beschlusses, der bestenfalls in der kommenden Sitzung gefasst werden soll, „einen gemeinsamen Konsens“ finden und am Ende nicht der Wille einer Mehrheit durchgedrückt wird. Er schlug in diesem Zuge vor, dass sich Fraktionen bündeln und gemeinsam beraten. Bei Fragen bietet der Kämmerer zudem an, diese per Mail oder auch bei einem persönlichen Termin zu beantworten.

„Natürlich macht das keinen Spaß“, so René Wolter über die bevorstehende Aufgabe. Andernfalls bekäme die Stadt jedoch keine Haushaltsgenehmigung und damit auch nicht die Bestätigung, dass Eigenmittel für eine Förderung da sind. Auch Ronald Schrank (BBJ) stellte fest, dass die bevorstehende Diskussion alles andere als leicht wird. „Das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera“, so der Stadtverordnete. „Aber ich stimme zu, dass man diese Diskussion angesichts der Lage führen muss.“

Von Isabelle Richter