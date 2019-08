Jüterbog

Wenn gleich zwei Generalsekretäre an der Haustür klingeln, ist man doch etwas überrascht. So dürfte es am Montagvormittag einigen Hausbewohnern in der Werderschen Siedlung in Jüterbog gegangen sein, als zwei Herren ihnen Wahlbroschüren der SPD in die Hand drückten. Dies waren Lars Klingbeil, Generalsekretär der Bundespartei, und Erik Stohn, hiesiger Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Landes-SPD.

Überraschung für Erik Stohn

Die größte Überraschung erlebte aber Erik Stohn selber, als eine Frau ihn nicht erkannte. Auch Lars Klingbeil dürfte nicht jedem geläufig sein, obwohl gerade er als möglicher neuer SPD-Parteivorsitzender gehandelt wird. Ob er sich um diesen Posten bewerben wird, ließ er aber bei der anschließenden Pressekonferenz im Café „Die Förste“ unbeantwortet.

Erik Stohn (l.) und Lars Klingbeil bei der anschließenden Pressekonferenz im Café „Die Förste“. Quelle: Hartmut F. Reck

Dagegen pries er den Wahlkampf von Haus zu Haus als gute Methode, sich bekannt zu machen. So sei es ihm gelungen, in seinem Bundestagswahlkreis in der Lüneburger Heide das Direktmandat zu erobern. Deshalb mache er so etwas nicht nur zu Wahlkampfzeiten.

Vor fünf Jahren an 5000 Türen geklingelt

Am Montag aber unterstützte er Erik Stohn, der wieder das Direktmandat im Landtagswahlkreis 24 ( Luckenwalde, Jüterbog, Niedergörsdorf, Amt Dahme) gewinnen möchte. „Das ist ein effektives Mittel, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, meint Stohn. Beim letzten Wahlkampf habe er an 5000 Türen geklingelt. Auch auf dem Markt habe er gestanden, aber da treffe man immer nur dieselben Bürger. So sei er in der vergangenen Woche auch über die Dörfer gezogen und habe da für sich geworben.

Was die Menschen bewegt

„Die Politik muss wegkommen von den riesigen Veranstaltungen“, meint Klingbeil. So erfahre man von den wirklichen Problemen der Menschen. Das sei ihm auch in Jüterbog aufgefallen, sagt er und zitiert einen Bürger: „Klimaschutz schön und gut, aber achtet darauf, dass ich als Pendler weiterhin zur Arbeit komme.“ „Themen wie Nahverkehr, Gesundheitsversorgung und innere Sicherheit“, so Stohn, „beschäftigen die Menschen am meisten.“ Erfreut zeigten sich beide Generalsekretäre, dass sie von Politikmüdigkeit nichts zu spüren bekamen. Alle Angesprochenen beteuerten, dass sie wählen gehen.

Bürgermeister-Gegenkandidaten unbekannt

Dass am 1. September nicht nur der Brandenburger Landtag gewählt wird, erfuhr der Bundespolitiker Klingbeil bei dieser Gelegenheit auch noch: „Es ging auch um die Bürgermeisterwahl“, berichtete er. „Den meisten sind aber die Gegenkandidaten nicht bekannt.“

Dietmar Woidke kommt am Freitag

Zur Wählermobilisierung soll an diesem Freitag, dem 9. August, der brandenburgische Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke beitragen. Er kommt um 18 Uhr nach Jüterbog. An der Gaststätte „Fuchsbau“ wird er unter anderem beim Bratwurstwettgrillen gegen Stohn und andere Jüterboger antreten. Die Erträge der Benefizveranstaltung sollen der Jugendfeuerwehr zugute kommen.

Von Hartmut F. Reck