Jüterbog

Vor großen Herausforderungen stehen in nächster Zeit die Straßenbauer, Rohrverleger, Notfall-Einsatzkräfte, Busfahrer und auch alle Verkehrsteilnehmer, der irgendwie die Stadt Jüterbog durchqueren wollen.

Denn bereits am Montag wird die Bundesstraße 102 in der Vorstadt Neumarkt voll gesperrt. Und zwei Wochen später, am Montag, dem 17. August, beginnt der nächste Bauabschnitt zum Ausbau der B 102 als Ortsdurchfahrt. Nachdem im Innenstadtbereich zwischen Neumarkttor und Dammtor alle Arbeiten beendet worden sind und der Verkehr dort wieder freigegeben ist, geht es ab Mitte August zwischen dem Dammtor und dem Schlosspark weiter. Auch hier wird zumindest abschnittsweise eine Vollsperrung erfolgen. Das dortigen Bauarbeiten werden sich laut Planung bis in das dritte Quartal 2022 hinziehen.

Anzeige

Keine Beeinträchtigung für Erdgaskunden

„Nur“ bis Ende August diesen Jahres ist die Ortsdurchfahrt B 102 in der Vorstadt Neumarkt zwischen der Hauptstraße und Am Neumarkttor komplett gesperrt. Der Verkehr soll über eine ausgeschilderte Umleitung geführt werden. Grund ist die Verlegung einer noch oberirdisch verlaufenden Mitteldruck-Erdgasleitung. Auf einer Länge von etwa 100 Metern führt sie über die alte Nuthe und soll künftig in die Fahrbahn integriert werden. Laut Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), die die Leitungen im Versorgungsnetz der Energie Mark Brandenburg (EMB) verlegt, würden dabei zeitgleich fünf Hausanschlüsse an die neue Leitung angeschlossen. Während der Baumaßnahmen bräuchten die Erdgaskunden keine Beeinträchtigungen befürchten.

Weitere MAZ+ Artikel

L 81 und Schillerstraße auch betroffen

Zu großen Umleitungen wird es auch bei den Bauarbeiten zwischen Dammtor und Schlossstraße kommen. Von den Bauarbeiten ist nicht nur die B 102 betroffen, sondern auch die Dennewitzer Straße (L 81) von der Kreuzung an der Liebfrauenkirche bis zur Kreuzung Teichstraße/Südweg, als auch die Schillerstraße zwischen von der Schlossstraße bis fast zum Ende des Friedhofs.

Die verkehrswichtige Kreuzung Schlossstraße/Dennewitzer Straße muss während der Ausbauarbeiten an der B 102 vorübergehend voll gesperrt werden. Quelle: Hartmut F. Reck

Da dies alles wichtige Kreuzungspunkte an ebenso wichtigen Verkehrsadern sind, kommen schon die Stadtplaner, die Verkehrsgesellschaft, Feuerwehr und Rettungsdienst bei dem Gedanken ins Schwitzen, wie der Verkehr geregelt und die Rettungswege angelegt werden können. Immerhin befindet sich die Rettungswache im Waldauer Weg. „Zur Not“, so sagt Denny Mieles, Geschäftsführer des Rettungsdienstes Teltow-Fläming, „muss dann einer der beiden Jüterboger Rettungswagen vorübergehend auf der anderen Seite der gesperrten Kreuzung stationiert werden.“

Jüterbogs Bauamtsleiterin Kira Wenngatz sieht die Sache noch gelassen: „Die Anlaufberatung mit allen Beteiligten findet am 5. August statt. Da werden bestimmt alle Detailfragen geklärt.“

Von Hartmut F. Reck