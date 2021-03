Jüterbog

Dass Schule nicht dazu dient, ausnahmslos staubtrockene Theorien und Daten zu büffeln, sondern auch dazu, um die reale Welt zu erkunden und seinen Platz darin zu erkennen, ist eines ihrer großen Ziele. Ein beeindruckendes Bild davon vermittelt die alljährlich im Abiturfach Informatik anstehende Verteidigung von Projektarbeiten, deren Themen weit über die Beschäftigung mit Bits und Datenströmen hinausgehen, wie am Montag am Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasium zu erleben war.

Mitschüler haben Mitspracherecht

Ausdrückliches Ziel der Seminar-Arbeit ist, dass die Schüler aus dem frei von ihnen selbst gewählten Thema etwas auswählen, das für sie in ihrem späteren Studium und Beruf nützlich ist. Ausschlaggebend für die erteilte, auch in den Abi-Durchschnitt einfließende Note ist, ob es dem Schüler gelingt, innerhalb eines etwa 30-minütigen Referats seine Mitschüler von der Wichtigkeit seines Themas zu überzeugen. Auch wenn die Note von Lehrer Jens Angerhoefer festgelegt wird, haben alle ein Mitspracherecht und geben ihrerseits eine Einschätzung des Vortrags. „Der Vergleich zwischen der Bewertung durch den Lehrer, seine Mitschüler und seiner Selbstreflexion gibt ihm die Möglichkeit zum Abgleich“, so Angerhoefer.

Informatik-Lehrer Jens Angerhoefer vor Beginn der Vorträge im Computer-Kabinett des Gymnasiums. Quelle: Uwe Klemens

Eirik Grunenwald ist einer von ihnen. Dass sich der Zwölftklässler bei seinem Vortrag für das Thema Computeranimation entschieden hat, ist kein Zufall. „Ich habe schon mein ganzes Leben mit Animation zu tun und gestalte diese seit langem auch selbst“, schildert der 18-Jährige, der sich nach dem Abitur für ein Studium der Animation an der Babelsberger Filmhochschule interessiert.

Lebhafte Diskussion

Das zentrale Thema seiner Vortrages ist weniger technischer Art, sondern wirft vielmehr die Frage auf, ob Animationen nicht immer auch die Gefahr bergen, dass spätere Zuschauer durch die dargestellten Inhalte manipuliert werden können. Ob die Darstellung von Gewalt Kinder wirklich negativ beeinflussen kann, ob das Zeigen gleichgeschlechtlicher Liebespaare bei der Entwicklung der Sexualität einen negativen oder positiven Einfluss hat ode ob sich politische Ereignisse tatsächlich angemessen mittels Computerspielen und Animationsfilmen behandeln lassen, waren die mit seinen Mitschülern lebhaft diskutierten Fragen.

Für seine Recherche ist Eirik Grunenberg weit in seine Kindheit zurückgegangen und hat die damals von ihm heiß geliebtesten Spiele und Filme analysiert. „Auch meine Mutter habe ich überreden können, mit mir die Filme von damals noch einmal anzugucken“, berichtet er. Dass sogar seine Mutter am Ende überrascht war, dass viele dieser Filme eigentlich gar keine richtigen Kinderfilme waren, sondern schon sehr komplexe Erwachsenen-Inhalte enthielten, hat ihm gezeigt, wie wichtig das Thema ist. „Wer eine glaubwürdige Animation machen will, muss sich damit auseinandersetzen“, lautet sein Fazit.

Von Uwe Klemens