Mit einem dreifachen „ Jüterbog Helau!“ auf Abstand und mit Maske wurde am Mittwoch pünktlich um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit in Jüterbog eingeläutet. Als Vertreter für Bürgermeister Arne Raue (WsJ) erwartete Kämmerer René Wolter die Prinzenpaare des Carneval Club Jüterbog (CCJ) gemeinsam mit Orgelraimund vor dem Jüterboger Mönchenkloster, um ihnen traditionell mit der Schlüsselübergabe die Stadtherrschaft zu übergeben. Bis zum Aschermittwoch am 17. Februar 2021 regiert nun der Karneval in Jüterbog. Die Umstände in der 41. Session sind jedoch ungewohnt.

Buntes Treiben wird vermisst

Denn nicht nur die Stadtkasse ist dieses Mal noch leerer als sonst – auch das klassische bunte Treiben wird sich in den kommenden Monaten nicht geben. „Das Kreischen, die Euphorie und die kleinen Jecken“, so CCJ-Präsident Axel Richter, hatten die Narren zum Auftakt am Mittwoch besonders schmerzlich vermisst. Als kleines Alternativprogramm wurden jedoch die Kitas der Stadt besucht und dort die Kamelle verteilt. Der Auftritt im Awo-Seniorenheim nach dem sonst so üppigen Spektakel am Rathaus musste dieses Mal dagegen auch ausfallen.

Insgesamt wird die Karnevalsaison 2020/21 so ruhig werden, wie noch nie. Hoffnung gibt es bislang aber noch auf ein internes Beisammensein. Für das Programm zum Motto „Maskenball im Narrenstall – Wir feiern Karneval auf jeden Fall“ wurde vor dem erneuten Lockdown schon fleißig geübt. „Es ist schon komisch –irgendwas fehlt“, sagt Prinzessin Corinna III., die im Gegensatz zur Jubiläumssession im Vorjahr gerade das komplette Gegenteil erlebt. Dass man die 41. Session nicht wie sonst feiern könne, sei das eine – wie Axel Richter erzählt, fehle den CCJ-Mitgliedern die Geselligkeit innerhalb des Vereins aber schon seit Monaten. Denn nach dem ersten Lockdown wurde ab August zwar wieder mit den Kindern trainiert, aber auf Treffen in großer Runde weiterhin verzichtet. Dabei sei das gemeinsame Herumblödeln und Beisammensitzen laut Axel Richter gerade das, was die Karnevalisten als Ausgleich zum oft stressigen Alltag bräuchten.

In kleiner Runde wurde dieses Mal im Mönchenkloster auf den 11.11. angestoßen. Quelle: Isabelle Richter

Trotz kleiner Runde gab es am Mittwoch aber dennoch genügend Gründe für hochgezogene Mundwinkel. So packte das Kinderprinzenpaar ( Piet I. und Lucie I.) an der großen Tafel im Fink-Saal seine besten Witze aus. Kämmerer René Wolter kam dagegen passend zum Anlass mit bemaltem Mundschutz und gab für den adligen Besuch den Butler. Ihm Gegenzug für den netten Empfang und die Übergabe des Rathausschlüssels wurde ihm von den Karnevalisten statt eines Ordens in diesem Jahr eine große Männerhandtasche mit diversen Biersorten darin überreicht. „Man muss sich ja desinfizieren“, sagte Prinz Marco IV. zum Hintergrund.

Nach der kurzen Zusammenkunft mit witzigen Anekdoten und Diskussionen zu aktuellen Themen aus der ganzen Welt, zeigte sich Axel Richter am Ende zufrieden mit dem Karnevalsauftakt unter besonderen Bedingungen. „Es ist nicht das Gleiche“, so der Präsident „aber man versucht ja trotzdem irgendwas auf die Beine zustellen. Deshalb ein großes Dankeschön an die Stadt, das sie es überhaupt ermöglicht hat.“

