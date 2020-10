Jüterbog

Sein Ruf als Jahrhundert-Pianist des 20. Jahrhunderts eilte Wilhelm Kempff bei vielen seinen Konzerten voraus. Dass der Musiker, der nicht nur als Interpret klassischer und romantischer Werke weltweites Ansehen genoss, sondern auch komponierte, in Jüterbog geboren wurde, wissen nur wenige. Am 25. November würde der 1991 im italienischen Positano gestorbene Künstler 125 Jahre alt werden. Auch in seiner Geburtsstadt will man das kleine Jubiläum nutzen und Kempff zu Ehren zu einer Gedenkveranstaltung einladen.

Erinnerungstafel an der Mauer des Jüterboger Kulturquartiers, wo sich vor 125 Jahren Kempffs Kinderstube befand. Quelle: Uwe Klemens

Trotz einer Autobiografie und vielen Zeitdokumenten aus dem Leben und Schaffen Kempffs findet sich der Name Jüterbog nur selten. „Der Grund ist einfach, denn bereits als Kempff noch ein Kleinkind war, zog die Familie aus Jüterbog fort und die Stadt hatte für ihn selbst später nie mehr eine Bedeutung“, erläutert Museumsleiter Norbert Jannek.

Kempff-Erinnerungen im Museumsfundus

Da Kempff dennoch bis heute als einer der am berühmtesten gewordenen Jüterboger gilt, gibt es zumindest im Museumsbestand eine Reihe von Büchern über den Musiker, ein paar wenige Schallplatten, Privat- und Bühnenfotos und Plakate von Veranstaltungen, die nach Kempffs Tod in den 90er Jahren seines Wirkens gedachten.

Der kleine Saal im Kulturquartier, dort, wo einst Kempffs Wiege stand, trägt heute seinen Namen. Quelle: Uwe Klemens

Genau dort, wo sich heute das Heimatmuseum als Teil des Kulturquartiers befindet, wurde Wilhelm Kempffs 1895 geboren. Kempffs Vater Wilhelm wirkte zu jener Zeit als Kantor in der Nikolaikirche und die Familie wohnte im Obergeschoss der alten Knabenschule, an der Kempff senior auch Musikunterricht gab. Mit dessen Versetzung nach Potsdam endete fünf Jahre später bereits das Jüterbog-Kapitel.

Von Potsdam aus eroberte der begabte Knabe, der im späteren Leben musikalisch und politisch umstrittenen war, die Konzertsäle der Welt. Während des ersten Weltkrieges gestaltete Kempff als Pianist Konzerte an der Front. Den Nazis verhalf er mit seiner Kunst zu einem feinsinnigen Image, was ihm Zeitgenossen lange vorhielten. Umso mehr engagierte er sich später für die Völkerverständigung.

1945 zog die Familie nach Oberfranken, Mitte der 50er Jahre dann nach Bayern, von wo Kempff auch mehrmals Konzertreisen in die DDR unternahm. Schwer an Parkinson erkrankt starb Kempff schließlich dort, wo er über Jahrzehnte sein Können an internationale Schüler weitergegeben hat. Sein Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof des Schlosses Wernstein in Oberfranken.

Von Uwe Klemens