Jüterbog

„ Orgelstadt Jüterbog“ ist ein Begriff, der nicht nur bei Liebhabern von Kirchenmusik immer häufiger zu hören ist. Vor allem dem Wirken von Kreiskantor Peter-Michael Seifried ist es zu verdanken, dass die Kleinstadt im Fläming heute zu den Orten mit den meisten spielbaren und historischen Kirchenorgeln Brandenburgs gehört. Nun, ein Jahr vor seinem Weggang nach Jerusalem, wo Seifried künftig als Organist und Kantor wirken wird, macht der Wahl-Jüterboger den Freunden des Orgelklangs ein klingendes Abschiedsgeschenk in Form eines Orgelsymposiums. Namhafte Organisten und engagierte Laienmusiker werden es gemeinsam gestalten.

Die Zeit ist reif

„Die Zeit dafür ist einfach reif“, sagt Seifried. Denn nicht nur für die Sanierung der Orgeln hat sich der Kirchenmusiker seit vielen Jahren unermüdlich stark gemacht. Mit Hilfe von staatlichen und kirchlichen Förderprogrammen und Spenden aus privater Hand und von Unternehmen hat er dafür gesorgt, dass viele der in den 140 Gotteshäusern des Kirchenkreises stehenden Orgeln heute wieder spielbar sind.

Anzeige

Junge Zuhörer zu begeistern, wie hier die Steppkes der Kita "Pittiplatsch", ist eine besondere Herausforderung.. Quelle: Isabelle Richter

Weitere MAZ+ Artikel

Alleine in Jüterbog und sein Ortsteilen gibt es heute acht große, spielbare Orgeln namhafter Orgelbaumeister, sowie acht kleinere Instrumente. 2,5 Millionen Euro wurden in deren Sanierung in den letzten neun Jahren investiert.

Lesen Sie auch: Drei Orgel aus zwei Kirchen werden saniert

Da eine spielbare Orgel wenig Sinn macht, wenn darauf nur selten gespielt wird, hat sich der Kreiskantor zeitgleich der Ausbildung von nebenberuflichen Kirchenmusikern verschrieben. Neben Rheinsberg und Brandenburg/H. gehört Jüterbog innerhalb der Landeskirche dabei heute zu den drei größten Ausbildungszentren. „2014 sind wir mit einem großen Aufruf gestartet und sind auf eine riesige Resonanz gestoßen“, beschreibt Seifried. 20 Laien, etliche davon haben vorher noch keinerlei Instrument spielen können, haben seither ihre Prüfung als D-Kantor abgelegt, fünf der derzeit 70 Orgelschüler bereiten sich derzeit darauf vor.

Lieblings-Organisten vom Wunschzettel

Das Jüterboger Orgelsymposium, das vom 6. bis zum 8. Oktober stattfindet und an den ersten beiden Abenden mit Konzerten in jeweils zwei Kirchen zeitgleich auch für Zuhörer offensteht, ist innerhalb der Landeskirche ein Novum. Die Idee entstand im Gespräch innerhalb des Kreises der Lehrer. „Irgendwie hat jeder von uns irgendeinen Lieblings-Organisten auf dem Wunschzettel, den er selber schon immer mal im Konzert oder beim Unterrichten erleben wollte“, beschreibt Seifried, wie der Auswahl der 16 eingeladenen Musiker und Workshop-Dozenten zustande kam.

„Zusammen mit unseren Schülern werden wir mehr als 90 Leute sein, die sich tagsüber intensiv, aber auf keinen Fall bierernst, mit den verschiedensten Aspekten der Orgel und des Orgelunterrichts beschäftigen und abends gemeinsam im Konzert lauschen werden“, erläutert Seifried. Das Konzert-Repertoire reicht dabei von der klassischen Interpretation bekannter Werke bis zur Stummfilm- und Jazz-Interpretation. „Die Chance, Orgelklang auf so vielfältige Weise und in dieser Dichte zu erleben, sollte man sich nicht entgehen lassen“, so Seifried.

Peter-Michael Seifried macht seiner Wahl-Heimatstadt Jüterbog ein klingendes Abschiedsgeschenk. Quelle: Uwe Klemens

Stolz ist der Kantor und Organist auf das Entgegenkommen, das das Orgelsymposium überall in der Stadt stößt. Bürgermeister Arne Raue (WsJ) wird die Teilnehmer mit einem persönlichen Grußwort in der Orgelstadt Jüterbog empfangen und stellt für die Dauer des Symposium das Kulturquartier kostenfrei zur Verfügung. Auch im Jüterboger Gymnasium und in der evangelischen Grundschule stieß Seifried bei seiner Anfrage nach Nutzung beider Aulen auf offene Ohren, so dass es für die parallel laufenden Kurse mit jeweils maximal zehn Teilnehmern ausreichend Räumlichkeiten gibt. Die Grundschüler werden dabei zugleich das Testpublikum sein, wenn es im Unterricht darum geht, wie man junge Zuhörer für die Musik und insbesondere für moderne Interpretationsformen von Orgelmusik begeistern kann.

Programm „Fünf Lieblingsstücke zur Nacht“ in der Nikolaikirche

Der Konzert-Abend am 6. Oktober um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche mit Kurzkonzerten, die um 20 Uhr und 21 Uhr wiederholt werden. Um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr gibt es in der Nikolaikirche Improvisationskonzerte, an selber Stelle um 22 Uhr folgt das Programm „Fünf Lieblingsstücke zur Nacht“ mit Nachttrunk und -segen.

Am 7. Oktober um 19 Uhr wird in der Jacobi-Kirche auf dem Neumarkt zum Harmoniumkonzert geladen. Um 20.30 Uhr zeigen in der Nikolaikirche beim Improvisations-Wettspaß die Teilnehmer des Orgelsymposiums ihr Können. Der Eintritt zu allen genannten Konzerten ist frei.

Von Uwe Klemens