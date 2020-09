Jüterbog

„Wir müssen den Aufwand verringern und die Erträge erhöhen.“ So umriss am Dienstagabend Jüterbogs Kämmerer René Wolter die Lage rund um die Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr 2021 und insbesondere den Umgang mit den freiwilligen Ausgaben.

Auch der Zuschuss für das Museum in Kloster Zinna könnte in Frage gestellt werden. Quelle: Isabelle Richter

Diese dürfen nach seinen Angaben laut Kommunalaufsicht höchstens drei Prozent der gesamten Einnahmen der Stadt ausmachen. Dass dieser Wert gar nicht einzuhalten ist, weil Jüterbog als Mittelzentrum verpflichtet sei, zusätzliche freiwillige Aufgaben auch für die Umlandgemeinden zu erbringen, so Wolter, stoße bei der Kommunalaufsicht auf taube Ohren.

Senkung um die Hälfte ist unangemessen

Angesichts der Tatsache, dass 2019 der Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben mit rund 1,577 Millionen Euro noch bei 6,89 Prozent aller Einnahmen lag und im laufenden Haushaltsjahr sogar bei 7,36 Prozent, müsste also dieser Haushaltsposten um mehr als die Hälfte gesenkt werden. „Dies erscheint vor dem Hintergrund de Aufgaben eines Mittelzentrums als nicht angemessen und nicht umsetzbar“, heißt es in der Vorlage des Kämmerers.

Um überhaupt noch eine Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde beim Landkreis Teltow-Fläming durchzubekommen, müsse die Stadt zumindest einen klaren Einsparwillen zeigen, der dann ausreichend erbracht sei, wenn man es schaffe, die Höhe der Zuschüsse für freiwillige Aufgaben auf unter sechs Prozent zu drücken, so der oberste Kassenwart der Stadt Jüterbog.

Senkung um eine Viertelmillion Euro

Um das zu erreichen, müssten 2021 die Zuschüsse um etwa 250.000 Euro gesenkt werden. Möglich sei zum Beispiel, betonte Wolter, die Vereinsbeiträge für die Nutzung von Sportstätten zu erhöhen. Aber: „Wenn es mit Aufwandsreduzierung und Ertragserhöhung nicht hinhaut, müssen wir auf einzelne Maßnahmen ganz verzichten.“

Auch das Kindermuseum im Mönchenkloster könnte auf die Sparliste geraten. Quelle: Kathrin Burghardt

Diese Entscheidung sollen dann aber die Stadtverordneten treffe. Welche Zuschüsse für welche Maßnahmen gestrichen werden könnten, listet der Kämmerer gleich mit auf: Verfügungsmittel Bürgermeister, Museum Mönchenkloster, Musteum Kloster Zinna und Schaubrennerei, Stadtbibliothek, Heimat- und Brauchtumsfeste, Theater- und Konzertstätte, Vereinsförderung, Schulsozialarbeit, Jugendclub, Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Stadtinformation, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.

Um den Stadtverordneten die Entscheidung zu erleichtern, schlägt die Verwaltung mehrere Bewertungskriterien vor, nach denen die genannten freiwilligen Leistungen priorisiert beziehungsweise ausgesondert werden sollen. Dies sind: Nutzungsfrequenz durch die Einwohner der Stadt, Sozialer Nutzen für die Bürgerschaft, Höhe des Einsparpotenzials, Förderung des Zusammenhalts in der Bürgerschaft, Außenwirkung.

Unantastbar oder verzichtbar

Als weitere Zugabe liefert die Verwaltung den politischen Entscheidungsträgern noch eine Matrix, mit deren Hilfe die einzelnen freiwilligen Aufgabenbereiche nach den oben genannten Kriterien mit Punkten bewertet werden können. „Die Bereiche mit den meisten Punkten sind dann die unantastbaren“, so Kämmerer Wolter, „und die anderen verzichtbar.“ Die Aufstellung des Haushalts könne er erst dann vornehmen, wenn er wisse, wo er mit den freiwilligen Aufgaben dran sei.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) betonte, dass es fast unmöglich sei, freiwillige Aufgaben abzubauen. Am Beispiel des Freibads erläuterte er, dass man da „nicht einfach den Schlüssen umdrehen“ könne, weil die Anlage auch ohne Besucher betrieben werden müsse. „Ich will Sie damit nur auf eine harte Diskussion vorbeireiten“, meinte er, zu der es aber an diesem Abend nicht mehr kam, weil niemand darüber diskutieren wollte.

