Die Einführung eines Geschenkgutscheins zur Stärkung der Umsätze und des Stadtmarketings wurde im Wirtschaftsförderungsausschuss diskutiert. In Luckenwalde wurden damit schon gute Erfahrungen gemacht.

Die Händler der Jüterboger Innenstadt, hier die Geschäfte in der Mönchenstraße und in der Zinnaer Straße, wollen mit dem Geschenkgutschein einen Teil der Kaufkraft in der Stadt halten. Quelle: Hartmut F. Reck