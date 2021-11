Jüterbog

Die Kita „Glühwürmchen“ stand in der letzten Zeit häufiger wegen ihres baulichen Zustandes im Fokus. An der pädagogischen Arbeit, die im Kiefernweg von den Erziehern geleistet wird, gibt es dagegen nichts auszusetzen. Bei den Linken sorgt sie seit Jahren für Wertschätzung und Anerkennung. Deshalb wanderte die Spende, die jedes Jahr vom Kreisverband Teltow-Fläming vergeben wird, dieses Mal in die Hände der dortigen Kinder und Erzieher.

Gemeinsam mit dem Linken-Kreisvorsitzenden Felix Thier übergab Maritta Böttcher als stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Jüterboger Stadtverordnete und Mitglied im Kitaverein „Glühwürmchen“ insgesamt 250 Euro an die Einrichtung. „Davon könnt ihr euch neue Bücher oder neues Spielzeug kaufen“, so Böttcher gegenüber den Kindern zur möglichen Verwendung. „Es ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas für diese tolle Kita.“

Linke TF: Tombola-Erlös geht jährlich an gemeinnützige Vereine

Seit 30 Jahren veranstaltet die Linke Teltow-Fläming am 1. Mai in Luckenwalde auf dem Boulevard ein Familienfest. Auch eine Tombola erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Den Erlös daraus spendet der Kreisverband jährlich an einen gemeinnützigen Verein aus dem Kreisgebiet.

Pandemiebedingt konnte das Fest in diesem Jahr erstmals nicht stattfinden. Vorsorglich wurde aber ein Sommerfest am 11. September geplant, welches stattdessen durchgeführt werden konnte.

Kinder und Erzieher freuen sich über die finanzielle Unterstützung. Quelle: Isabelle Richter

Neben den 210 Euro aus der Tombola und den 40 Euro aus Maritta Böttchers eigener Tasche, bekamen die Kitakinder obendrauf noch ein Malheft und einen Plüsch-Elch mit einer Tafel am Bauch, auf die täglich die Anzahl der Tage bis Weihnachten geschrieben werden kann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„So wird die Wartezeit spannender“, sagte Maritta Böttcher. Sie versprach außerdem: „Wenn es draußen wieder wärmer ist, kommen wir euch mal wieder besuchen und dann können wir mal zusammen singen.“

Bauliche Mängel in Jüterboger Kitas

Für Kita-Leiterin Mandy Schwind und ihrem Erzieher-Team gab es zudem die Zusage, dass man auch bei der Sicherung der Kitaplätze weiter dranbleibe. Doch nicht nur die Kita „Glühwürmchen“ ist in einem schlechten Zustand – auch in anderen Einrichtungen gibt es zahlreiche bauliche Mängel.

Und das, obwohl der Bedarf in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Um in dieser Misere nicht auch noch bestehende Kitaplätze zu gefährden, müsse die Stadt dringend handeln. Ohne finanzielle Mittel für eine Sanierung allerdings eine schwere Aufgabe.

Vertrag der Stadt Jüterbog mit dem Kreis auf dem Prüfstand

Max Theilemann (AfD) erkundigte sich jüngst zu den Vorteilen des 2012 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Stadt Jüterbog und dem Landkreis Teltow-Fläming zur Durchführung der Aufgaben nach Kitagesetz. Er sagte: „Wenn ich sehe, dass wir uns die Aufgabe nicht mehr leisten können, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sich von diesem Vertrag zu lösen und die Verantwortung zurück an den Kreis zu geben.“

Bürgermeister Raue erklärt Vorteile der Kooperation mit dem Kreis

Zu den Vorteilen erläuterte Bürgermeister Arne Raue (WsJ), dass der Stadt in den vergangenen Jahren nur dadurch Ausnahmekapazitäten genehmigt wurden. Somit konnte die Stadt den gesetzlichen Anspruch auf Kitaplätze noch erfüllen.

Laut Raue wolle die Verwaltung Anfang kommenden Jahres jedoch prüfen, ob der Vertrag noch rechtmäßig sei. „Wir werden Sie in diese Diskussion einbeziehen“, kündigte er den Stadtverordneten an.

Maritta Böttcher (Linke) antwortete daraufhin: „Natürlich hat der Landkreis die Pflicht, den Rechtsanspruch an Kitaplätzen zu sichern und da muss man ja nicht warten, bis man alles bis ins kleinste Detail rechtlich abgeklärt hat.“

Laut Böttcher sei der Zeitpunkt längst gekommen, das Gespräch mit dem Landkreis zu führen. Sie forderte die Verwaltung auf, dies nun auch dringend zu tun, „um endlich diese Probleme zu bewältigen, die wir als Stadt allein nicht mehr lösen können“.

Von Isabelle Richter