Jüterbog

Der vierflammige, gedrechselte und mit dem Wappen der Stadt versehene Leuchter vor der Tür zum Fürstenzimmer ist ein Schmuckstück des Jüterboger Rathauses. Obwohl er schon lange nicht mehr das Treppenhaus erleuchtet und die Glühlampen-Fassungen verwaist sind, ist der mächtige Kronleuchter nicht nur ein Zeugnis einstiger Handwerkskunst, sondern erinnert auch an den Beginn des Zeitalters der Elektrizität, das in Jüterbog vor genau einem Jahrhundert begann.

Gas alleine reichte nicht mehr

„Nach dem ersten Weltkrieg machte sich überall bemerkbar, dass die Versorgung mit Gas für die Beleuchtung von Straßen und Häusern nicht mehr ausreichte“, weiß Museumsleiter Norbert Jannek anhand der Akten. Auch die steigende Zahl der Handwerksbetriebe, die ihre Werkstätten gerne mit modernen, elektrisch betriebenen Maschinen ausstatten wollten, führte überall im Land zur Gründung von Elektrizitäts-Genossenschaften, deren Mitglieder den Bau von Überland-Leitungen und Umspannwerken vorantreiben wollten.

Der damalige Jüterboger Bürgerverein, der sich mit einer entsprechenden Petition an den Kreisausschuss wandte, und die Stromversorgungs-Genossenschaft Kloster Zinna gehörten im Jahr 1919 zu den ersten Akteuren. Bereits im Jahr darauf engagierten sich in der Jüterboger Region 40 Genossenschaften und Güter für das Ziel, die Elektrifizierung in Stadt und Land voranzutreiben.

Der gedrechselte Leuchter im Rathaus stammt aus der Zeit, als der Strom nach Jüterbog kam. Quelle: Uwe Klemens

Ein Protokoll vom August 1920 verzeichnet den Beginn des Baus einer 129 Kilometer langen „Hochspannungsfernleitung“, über die die so sehnlichst erhoffte Energie aus der Niederlausitz geliefert werden sollte. 13 Ortsnetze in der Region zwischen Treuenbrietzen, Luckenwalde und Dahme waren zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt und warten auf das Angeschlossen-Werden, elf weitere befanden sich im Bau. Auch bei den Hausinstallationen in den bereits erschlossenen Ortschaften war man zu diesem Zeitpunkt zügig unterwegs. In 16 Ortschaften waren die Arbeiten Mitte 1920 bereits abgeschlossen, in zwölf weiteren wurde emsig daran gearbeitet.

Zu den wichtigen Bauwerken eines solchen Projektes, das damals, ähnlich der heutigen Diskussion um Wind- und Solarparks nicht unumstritten war, gehörten die Umspannwerke. Laut Protokoll war die benötigte Technik für die Umspann-Stationen in Rohrbeck und Dennewitz schon Mitte 1920 geliefert worden. Parallel dazu wurde mit dem Setzen armierter Strommasten begonnen, deren Leitungen die bereits erschlossenen und künftig zu erschließenden Ortschaften miteinander verbinden sollten.

Stadttorturm wurde das erste Umspannwerk

Das erste Jüterboger Umspannwerk befand sich im eckigen Stadttorturm im Südhag, also unmittelbar neben dem damaligen Gaswerk. Darüber, wann von hier aus der erste Strom ins städtische Netz eingespeist wurde und bis wann es in Betrieb war, finden sich heute keine Unterlagen mehr. Als Anfang der 1990er Jahre die Stadtmauer samt Turm saniert wurde, wurde die Technik ausgebaut und vermutlich verschrottet. Wann der Hebel zurückgelegt wurde, lässt sich anhand der im Museum aufbewahrten Unterlagen heute nicht mehr rekonstruieren.

Ein Zufallsfund in den Akten belegt, dass es bei der Elektrifizierung ähnlich unterschiedliche Geschwindigkeiten gab, wie heute beim Ausbau der Internetversorgung. Ein Vorher-Nachher-Foto vom Ausflugslokal im nahen Bürgermühle zeigt die letzte Petroleumlampe auf einem der Gästetische, die erst im Oktober 1955 durch eine elektrische Leuchte ersetzt werden konnte.

Von Uwe Klemens