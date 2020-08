Jüterbog

Gleich zweimal brannte am Samstagnachmittag in Jüterbog der Waldboden. Jeweils 2000 Quadratmeter am Kapellenberg und im Neuheimer Weg waren betroffen. Die Ursachen der beiden Brände sind bislang noch nicht bekannt. Durch die gut organisierte Überwachung mit Brandmeldetürmen und den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die Brände rasch lokalisiert und gelöscht werden. Eine Ausbreitung der Feuer wurde somit verhindert.

Von MAZonline