Verkehrsspiegel für den Schulweg

Jüterbog

Der Jüterboger Oberhag, durch den derzeit der gesamte Verkehr, aus dem Nord-Westen führende Verkehr in die Innenstadt rollt, gilt seit Jahren als gefährliches Pflaster. Ursachen hierfür gibt es mehrere. Um den Altstadtkern und vor allem die enge Durchfahrt des Zinnaer Tores zu entlasten, wurde das Verkehrskonzept geändert, weshalb vor einigen Jahren aus der ehemaligen Einbahnstraße eine in beide Richtungen zu befahrende Straße wurde. Parkende Fahrzeuge und fließender Verkehr behindern sich seither gegenseitig. Anlieger, die mit dem Auto in ihre Einfahrt wollen, haben es schwer, zumal sich die wenigsten Fahrzeugführer an das Tempo-30-Limit halten.

Wichtiger Schulweg quert die Straße

Am Mittwoch inspizierten nun die Mitglieder des Bau- und Sanierungsauschusses zusammen mit dem Verkehrsbeirat den gefährlichsten Abschnitt: den Kreuzungsbereich in Höhe Badergasse. Ziel des Vor-Ort-Termins war die Suche nach Möglichkeiten, Fußgängern ein sicheres Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dass genau hier einer der wichtigen Schulwege in Richtung Lindengrundschule verläuft, macht das Problem so drängend.

Doch die Lage der Kreuzung, an der der Oberhag abknickt, macht praktisch jede bauliche Änderung unmöglich, waren sich die Teilnehmer des Ortstermins schnell einig. Egal auf welcher Seite der Kreuzung zum Beispiel ein Zebra-Streifen oder eine Fußgängerampel gebaut werden würde, wären die gesetzlich vorgeschriebenen 50 Meter freie Sicht in beide Richtungen nicht gegeben. Eine Verlagerung der Querungshilfen um diese 50 Meter und die Aufstellung von Drängelgittern im Kreuzungsbereich dürfte erfahrungsgemäß ebenso wenig bringen, da die meisten Schüler dann wohl direkt über die Kreuzung laufen würden. „Die Rückkehr zur Einbahnstraßenregelung würde etwas bringen, aber das geht ja nicht, weil wir das Verkehrskonzept so beschlossen haben, wie es ist“, sagt Marco Dammmüller, der nicht nur Fahrlehrer, sondern auch Vorsitzender des Verkehrsbeirates ist.

Blinkender Appell an die Vernunft

Die am Ende der Begehung als machbar benannten Sofort-Maßnahmen sind nur wenig mehr, als nichts zu tun. Eine Warntafel mit einer blinkenden 30 soll Fahrzeuglenker noch stärker auf das Tempolimit hinweisen. Der an der Kreuzung stehende Verkehrsspiegel soll so gedreht werden, dass wenigstens die Fußgänger sehen können, ob hinter dem Straßenknick ein Fahrzeug naht. Die Frage, ob ein siebenjähriges Kind dazu in der Lage ist, wurde nicht erörtert. Auch die geplante Strichellinie, die an der nächsten Kreuzung am Zinnaer Tor Fußgängern das Queren erleichtern soll, macht die Situation an der Badergasse nicht sicherer.

Von Uwe Klemens