Jüterbog

Wenn es nach den Mitarbeitern des Jüterboger Bauhofes geht, kann der nächste Winter kommen. Dass es ein ähnlich milder Winter wird wie der vor zwei Jahren, wagt niemand in den beiden, jeweils acht Leute zählenden Winterdienst-Mannschaften zu hoffen. „Das war der einzige Winter in meinen 19 Bauhof-Jahren, wo wir kein einziges Mal ausrücken mussten“, blickt Bauhof-Chef Heiko Ratsch zurück.

Streugut wird vorgemischt und Dienstpläne sind bereits fertig

„Die Dienstpläne sind geschrieben, so dass im Prinzip jeder Kollege schon jetzt genau weiß, an welchen Tagen und vor allem auch an welchen Feiertagen er eingesetzt ist“, erläutert Ratsch. Doch die Start-Vorbereitungen betreffen natürlich auch die Überprüfung der Technik und das Vormischen des zum Abstumpfen glatter Fahrbahnen und Gehwege benötigten Streugutes, das die Bauhof-Leute in dieser Woche auf ihrem Gelände im Gewerbegebiet auf dem Luckenwalder Berg unter Dach und Fach bringen.

12 Tonnen Streusalz sind ein ausreichend großer Vorrat, um damit auch über einen ernsteren Winter zu kommen. Quelle: Uwe Klemens

Circa 60 Tonnen des aus Kies und Salz im Verhältnis 10 : 1 gemischten Streugutes hat Mitarbeiter Sylvio Heller mit der großen Schaufel seines Radladers vorgemischt. „Salz haben wir noch genug, das haben wir vor drei Jahren zu einem günstigen Sommerpreis kaufen können. Wenn die 60 Tonnen nicht reichen, haben wir immer noch 12 Tonnen Salz übrig, woraus wir weitere 120 Tonnen Gemisch herstellen könnten. Im vergangenen Jahr sind wir mit etwa 30 Tonnen Streugut ausgekommen“, beschreibt Ratsch die Details.

Das Streugut wird gemischt. Quelle: Uwe Klemens

Der Zuständigkeitsbereich des Bauhofes in Sachen Schnee und Eis umfasst die Gehwege und kritischen Straßenabschnitte vor sämtlichen kommunalen Gebäuden in der Kernstadt und in den Ortsteilen. „Die Umfänge sind von Dorf zu Dorf sehr unterschiedlich. In Werder zum Beispiel ist es nur die Bushaltestelle, woanders kommen Übergänge oder Fahrbahnen mit starkem Gefälle hinzu“, sagt der Bauhof-Chef.

Gute alte Handarbeit mit Schaufel und Besen

Für das Schneeräumen und Abstumpfen stehen dem Bauhof zwei mit Streuaufsatz, Schiebeschild und Besen aufrüstbare Multicars sowie ein Kleintraktor zur Verfügung. „Der Rest“, so Ratsch, „ist gute alte Handarbeit mit Schaufel und Besen“.

Ausschlafen kann die jeweils eingeteilte Kolonne im Winter nur selten. Früh um drei begibt sich der Kolonnenführer auf Kontrollfahrt und guckt sich in allen Ortsteilen die Lage an. Ist Handlungsbedarf erkennbar, rollen spätestens um fünf Uhr die übrigen Einsatzkräfte vom Hof. Die zweite, nicht zum Frühdienst eingeteilte Kolonne kommt bei Bedarf dann ab 7 Uhr als Verstärkung hinzu.

„Dabei ist leider nicht jeder Winter so milde wie der letzte. Wenn der Schnee nass ist, ist die Frühkolonne dann schon so erschöpft, dass die zweite Schicht komplett übernehmen muss“, schildert Ratsch. Noch mehr Leute für den Winterdienst einzustellen, bleibt wegen der derzeitigen Haushaltssituation nur ein Traum des Bauhof-Chefs.

Von Uwe Klemens