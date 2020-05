Keine Förderung für private Sanierungen

Jüterbog

Nach langer Corona-Pause hat am Montagabend mal wieder die Sitzung eines parlamentarischen Gremiums im Jüterboger Rathaus stattgefunden. Es tagte der Hauptausschuss, das höchste beschlussfassende Organ zwischen den inzwischen schon zwei nicht stattgefundenen Stadtverordnetenversammlungen. Entsprechend groß war der Informationsbedarf der Ausschussmitglieder, die der Verwaltung Fragen stellten und kritische Anmerkungen machten.

Rettung vor dem Verfall

So äußerte Jaqueline Neumann (BBJ) ihr Unverständnis über eine E-Mail von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) an die Stadtverordneten, in der er ihnen ankündigte, dass er den ersten von mehreren Gestattungsverträgen zur Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden nicht unterzeichnen werde. Konkret ging es dabei um das Gebäude Nikolaikirchstraße 46. Es steht seit den 1980er Jahren leer und verfällt zusehends. Es liegt im Sanierungsgebiet Altstadt und soll vor dem endgültigen Verfall gerettet werden. Dazu muss es zunächst einmal gesichert werden. Die Kosten dafür werden auf fast 34.000 Euro veranschlagt, wobei die Reparatur des Daches nicht dazugehört.

Normalerweise übernehmen bei einer solchen Maßnahme Bund und Land jeweils 40 Prozent der Kosten, und der Eigenanteil der Stadt liegt bei 20 Prozent. In diesem Fall übernehmen der Eigentümer und die Stadt jeweils zehn Prozent. Doch selbst diese knapp 3400 Euro an „kommunalem Mitleistungsanteil“ (KMA), so der offizielle Begriff, erschienen dem Bürgermeister angesichts der von ihm als dramatisch bezeichneten Finanzlage der Stadt noch zu viel.

„Eigenmächtige Entscheidung“

„Die Sicherung dieses Hauses war doch im Haushaltsplan 2019 eingestellt und somit von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen“, meinte Jaqueline Neumann. „Ich bin verwundert, dass man solch einen Beschluss einfach so kippen kann“, sagte sie. Immerhin wäre davon das Gesamtprojekt gefährdet, weil dann auch die anderen Fördermittel nicht fließen würden.

Da von dieser laut Neumann „eigenmächtigen Entscheidung“ des Bürgermeisters auch noch weitere Projekte in den Sanierungsgebieten der Stadt Jüterbog betroffen sind, wurde die Erörterung dieses Themas in den nichtöffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung verlegt.

Entscheidung nach Überprüfung geändert

Auf Nachfrage der MAZ berichtete Bürgermeister Raue aber am Dienstag, dass die Sicherung der Nikolaikirchstraße 46 nun doch mit Hilfe des geringen städtischen Anteils erfolgen könne, da diese derzeit die einzige reine Sicherungsmaßnahme in Jüterbog darstelle. Außerdem sei das Verfahren schon sehr weit fortgeschritten.

„Eine nochmalige Überprüfung des Vorgangs und Abwägung aller Aspekte führte zu einer Änderung in der Entscheidung“, teilte Raue der MAZ mit. Das treffe aber für weitere „nicht mal fünf“ geplante Maßnahmen nicht zu. Dabei handle es sich um Um- und Ausbauten beziehungsweise Vollsanierungen von privaten Eigentümern, die nun von der vorgesehenen Förderung nicht profitieren werden.

Fördermittel gehen verlustig

„Es ist nicht vermittelbar“, so der Bürgermeister, „dass die Stadt ihre eigenen Maßnahmen nicht realisieren kann, aber andererseits private Projekte fördert.“ Damit wolle er aber das Engagement der Investoren nicht unterschätzen und wisse, dass dieses ein wichtiger Bestandteil der Stadtsanierung sei.

Damit gehen aber auch die bereits genehmigten Fördermittel verlustig. Die vom Land bewilligten Zuwendungen liegen laut Information des Bürgermeisters an die Stadtverordneten bei insgesamt 110.000 Euro. Und er räumt zugleich ein, dass damit „unsere Sanierungsziele deutlich in Frage gestellt werden“.

Von Hartmut F. Reck