Mehr als 3.000 Menschen aller Altersgruppen haben sich seit Mitte Mai in der Zinnaer Straße in Jüterbog auf Corona testen lassen, wie der genaue Ablauf ab dem 11. Oktober sein wird, weiß derzeit noch niemand.

Jüterbogs Schnelltest-Zentrum will weitermachen

