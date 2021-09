Jüterbog

Gesunde und möglichst auch schöne Zähne sind vielen Menschen wichtig. Nicht nur Ärzte wie Zahnärzte oder Kieferchirurgen sorgen sich darum, sondern auch Zahntechniker. Die 2005 von Berlin nach Jüterbog umgezogene Creativ Dental GmbH wurde 1996 gegründet. Am Montag feierten die Zahntechnik-Meister und Geschäftsführer Jenny und Frank Ulrich zusammen mit ihren 20 Mitarbeitern das 25-jährige Jubiläum.

Zahnärzte brachten sie auf die Idee

Näher kennengelernt und auch privat ein Paar geworden sind die beiden während ihrer gemeinsamen Zeit im selben Ausbildungsbetrieb. Nach einigen Jahren als Angestellte in unterschiedlichen Laboren brachten sie mehrere Zahnärzte, die mit ihrer Arbeit zufrieden waren, auf die Idee, sich selbstständig zu machen. Am 19. September 1996 wurde ihre GmbH in die Handwerksrolle eingetragen, drei Monate später eröffneten sie in Berlin-Charlottenburg dann ihr eigenes Labor.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die ersten Jahre waren schwierig, nicht nur, weil wir lange auf ein Telefon warten mussten, sondern weil es ein Jahr nach Eröffnung eine Gesundheitsreform gab, die bei vielen Patienten und unseren Kunden für viel Unsicherheit sorgte“, blickt Jenny Ulrich zurück. Dennoch fassten sie Fuß, wobei das „Creativ“ im Firmennamen von Anfang an eine wichtige Rolle spielte.

„Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir uns mit unseren Produkten auf funktionale Probleme konzentrieren und uns dafür ein großes Netzwerk aus Ärzten, Zahnärzten, Oralchirurgen, Kieferorthopäden und Physiotherapeuten aufgebaut haben, mit denen wir eng kooperieren“, erläutert Jenny Ulrich.

Innovative Zusammenarbeit

Das Spektrum der Zusammenarbeit reicht davon von der Schnarch-Therapie bis zur ganzheitlichen Betrachtung organischer Beeinträchtigungen, deren Zusammenhang mit Zahn- und Kiefer-Problemen oft unterschätzt wird.

Anlass für den Umzug des damals noch jungen Unternehmens waren Probleme mit dem Vermieter in Berlin. Als das Paar von der in ihrer Heimatstadt zum Verkauf stehenden Villa in der Goethestraße erfuhr, entschloss es sich zum Umzug.

Das Gros der derzeit 20 Mitarbeiter sind Zahntechniker, aber auch Sekretärinnen, Putzfrau, Boten, ein Praktikant und eine Auszubildende gehören mit zum Team.

Von Uwe Klemens