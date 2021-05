Jüterbog

Die Einschusslöcher sieht man noch im Putz der Scheune am Jüterboger Südfriedhof. Hier wurden in den letzten Kriegstagen 1945 deutsche Soldaten von der Roten Armee standrechtlich erschossen. Seit 1999 erinnert eine Gedenktafel an die Toten, deren Gräber zu DDR-Zeiten eingeebnet worden waren.

Die ehemalige Feldscheune selber drohte immer mehr zu verfallen. Laut Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) sei sie so bruchfällig gewesen, dass sie überhaupt nicht genutzt werden konnte zumal das Dach schon halb eingestürzt war. Inzwischen ist die Friedhofsscheune für gut 30.000 Euro saniert worden und wird als Lagerstätte für die Technik des städtischen Bauhofs genutzt.

Von Hartmut F. Reck