Jüterbog

Wer seinen Café am liebsten inmitten eines bunten Blütenmeeres genießt, ist jeden Sonntag im Galerie-Café in der Großen Straße 67 in Jüterbog an der richtigen Adresse. Selbst an Regentagen lassen sich der von Café-Betreiberin Antje Schütze eigenhändig gebackene Kuchen und die Vielzahl an Café-Spezialitäten inmitten der Blütenpracht genießen. Unzählige Bilder, von der gebürtigen Jüterbogerin und leidenschaftlichen Hobby-Malerin selbst mit Pinsel und Ölfarbe kreiert, zieren die Wände des vor einem Jahr eröffneten Cafés.

Das Galerie-Cafe ist ein Ort zum Zeigen von Kunst

„Die Idee hatten meine Tochter Anna und ich schon 2011. Anna wusste, wie gerne ich male. Bei der Suche nach einem Raum, wo ich die Bilder ausstellen könnte, kamen wir auf die Idee mit dem Galerie-Café“. erzählt die 53-Jährige, die eigentlich gelernte Textilfacharbeiterin und Bauzeichnerin ist und alltags im Jüterboger Rewe-Markt an der Kasse sitzt.

Als Antje Schütze dann das leerstehende Ladengeschäft entdeckte, erwarb sie das ganze Gebäude, das sie sich Stück für Stück zusammen mit ihrem Lebensgefährten Manfred Mach ausbaute. „Das bau ich dir“, hatte der gelernte Maurer gleich nach dem Kennenlernen gesagt und mit viel Liebe zum verspielten Teil die heutigen Café-Räume erschaffen. Wer als Gast zufällig durch die offene Tür hereinspaziert, staunt deshalb nicht nur über die Blütenpracht an den Wänden, sondern auch über die dazu passenden Gestaltungsvarianten, alleine derentwegen sich schon ein Besuch lohnt.

Verspielte Maurer-Kunst hat aus dem vorher tristen Laden ein stimmungsvolles Café gezaubert. Quelle: Uwe Klemens

Im August vor genau einem Jahr schloss Antje Schütze dann zum ersten Mal die Tür zu ihrem Café auf und erfreute sich so lange einer von Sonntag zu Sonntag wachsenden Gästeschar, bis auch sie wegen des zweiten Corona-Lockdown wieder schließen musste. Nach der Lockerung der Corona-Regeln wagte sie Ende Mai dann den zweiten Anlauf.

Das Finanzielle stand nie im Vordergrund

„Unterm Strich bleibt finanziell nicht viel, aber das stand von Anfang an auch nie im Vordergrund“, sagt Schütze. Die staunenden Gäste, die oft nicht eher gehen, bevor sie alle Bilder angeschaut haben und ab und an sogar eines erwerben, sind für die Hobby-Malerin der schönste Lohn.

Das Fernziel, das Café nicht nur sonntags, sondern das ganze Wochenende und eventuell auch am Freitag zu öffnen, wird sich trotz des bisherigen Erfolges so schnell verwirklichen lassen. Der Grund sind Besitzstreitigkeiten um das Haus, das deshalb nun verkauft werden muss, weil Antje Schütze den Miteigentümer nicht ausbezahlen kann.

Bereits in wenigen Wochen wird sie deshalb auf einen alten Bauernhof in Rohrbeck ziehen, der früher der Familie ihres Vaters gehörte und auf dem heute ihr Sohn lebt. „Dort gibt es einen große alten Schuppen, den wir uns wieder in ähnlicher Weise zum Galerie-Café ausbauen wollen“, blickt Antje Schulze voraus. Bis es soweit ist, werden sicherlich einige Jahre vergehen.

„Solange das Haus in der Großen Straße nicht verkauft ist, will ich das Café hier weiterbetreiben und weiterhin jeden Sonntag ab 14 Uhr bis zum „Tschüss“ des letzten Gastes öffnen. An diesem Wochenende hat sich zudem Orgelraimund angekündigt, der natürlich seine Drehorgel mitbringen wird. Ganz nebenbei können die Besucher ein weiteres Talent des Jüterboger Leierkasten-Mannes entdecken, der seit einigen Jahren dekorative Holzskulpturen fertigt, von denen einige im Galerie-Café zu sehen sind.

Auch nach der Wiedereröffnung in Rohrbeck will Antje Schütze mit Veranstaltungen ähnlicher Art weitermachen, um Gäste in das nur zwei Kilometer von Jüterbog gelegene Dorf zu locken.

Von Uwe Klemens