Jüterbog

Die ersten 18 Türchen sind bereits geöffnet, die restlichen sechs folgen in den nächsten Tagen und lohnen tut es sich auf jeden Fall. Auf jedem der digitalen Türchen gibt es etwas zu entdecken – und vor allem zu hören.

Dazu braucht man einfach nur im Internet auf die Startseite https://www.gsgym.de zu gehen. Das ist die Homepage des Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasiums (GSGym). Und gleich erscheint ein Adventskalender mit 24 rot-weißen Geschenkbeuteln vor tiefblauem Hintergrund und leise rieselnden Schneeflocken. Dazu leuchten ein paar Sterne und schattenhaft erscheint ein Tannenbaum sowie ein ins Bild springendes Rentier.

Ausschnitte aus dem musikalischen Adventskalender des Goethe-Schiller-Gymnasiums Jüterbog. Quelle: Hartmut F. Reck

Schon bei dem ersten Klick kommt also Weihnachtsstimmung auf. Und wenn man dann mit der Maus den Pfeil auf einen der bereits geöffneten Geschenksäcke lenkt, erscheint ein fröhlich winkender Weihnachtsmann und darunter das Feld „Zur Überraschung“. Klickt man das dann an, tritt an jedem Tag ein Video mit jeweils einer anderen Musikformation der Goethe-Schiller-Schüler zum Vorschein, die entweder ein traditionelles oder ein moderneres Weihnachtsstück zum besten geben.

Digitale Notlösung eines analogen Problems

Dabei handelt es sich sozusagen um die digitale Notlösung eines analogen Problems. Denn: „Eigentlich sollte in diesem Jahr das traditionelle Weihnachtssingen des Goethe-Schiller-Gymnasiums erstmalig in der Nikolaikirche in Jüterbog stattfinden“, berichtet Schulleiter Sebastian Möller. Kirchen- und Schulvertreter hatten sich schnell auf einen Termin geeinigt, der seit Schuljahresbeginn feststand. Doch mit der Entwicklung der Pandemie stand dann im Oktober fest, dass daraus in diesem Jahr nichts mehr wird. „Also musste eine neue Idee her, denn die musikalischen Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren und Künstler brauchen nun mal eine Bühne“, weiß Schulleiter Möller.

Not macht erfinderisch

Aber Not macht schließlich erfinderisch, wenn man eben das Publikum nicht live erleben darf und umgekehrt. So entstand die Idee eines digitalen Adventskalenders auf der Homepage der Schule. Der Chor und die Solisten bereiteten fleißig die Videoclips vor. „Mit Unterstützung der Chorleiterin Katharina Andre sowie dem technikaffinen Schüler Ben Burmeister sind kleine Meisterwerke entstanden“, findet Sebastian Möller. Das weihnachtliche Layout stamme vom Informatiklehrer Jens Angerhoefer, sodass am Ende „eine bezaubernde, weihnachtliche Eigenproduktion“ entstanden sei, urteilt der Schulleiter zufrieden.

Kunst mit Maske

Es lohnt sich also, die ersten 18 Türchen zu öffnen und danach an jedem folgenden Tag bis Heiligabend ein weiteres. Dahinter verstecken sich aktuelle Eigenproduktionen, aufgenommen im Klassenraum, in der Aula oder im heimischen Kinderzimmer, oder auch Archivaufnahmen des vergangenen Jahres. Das erkennt man dann daran, dass zum Beispiel die Chormitglieder eng beieinander stehen und von Masken weit und breit nichts zu sehen ist.

So ruht die Hoffnung darauf, im nächsten Jahr dann doch mit dem gesamten Schulchor in der Nikolaikirche auftreten zu können. Und das dann wieder ganz ohne Masken und Sicherheitsabstand.

Von Hartmut F. Reck