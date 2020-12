Jüterbog/ Potsdam

„Unheimlich aufwendig, aber für mich auch unheimlich spannend“, fasst Hans-Peter Schultze das Ergebnis seines Besuchs am Set der Potsdamer Filmstudenten zusammen. Dass sich der Jüterboger Förderpädagoge, Laien-Musiker und Puppenspieler am vergangenen Wochenende dorthin auf den Weg machte, hat einen ganz besonderen Grund. Denn wenn der Streifen, der „Auf Platte“ heißen wird und vermutlich im nächsten Herbst über die Bildschirme flimmert, wird der Name des Jüterbogers im Abspann stehen.

Rettung kurz vor Drehbeginn

Dass Schultze gefragt wurde, ob er dem 30-Minuten-Streifen passende Songtexte beisteuern würde, war, wie so oft im Leben, eher ein Zufall. „Obwohl der Regisseur Pascal Schulz schon seit etwa einem Jahr an dem Projekt arbeitet, haben wir erst im August gemerkt, dass wir noch immer keine geeigneten Songs haben“, erzählt Cutterin Ronja Selle. Ihren Vater Hans-Peter ins Spiel zu bringen, lag nahe – ist der doch schon seit den 80er Jahren als Musiker und Songschreiber an verschiedenen Band-Projekten beteiligt und hat die damalige Stimmungslage im Land oft thematisiert. Obwohl „Auf Platte“ in der Gegenwart spielt, geht es im Kern nicht nur um die Liebesgeschichte zwischen Hugo, der Hausmeister eines Studentenwohnheims ist, und der asiatischen Studentin Hanh Mai Thi Tran, sondern auch um deren Biographie.

Filmdreh Potsdamer Studentenfilm - Songschreiber Hans-Peter Schulze am Set, hier mit Tochter Ronja Selle, die den Film schneidet

„’Auf Platte’ erzählt ein wenig die Geschichte des ’Glöckners von Notre Dame’ aber im Setting von DDR-Plattenbau“, erzählt Selle. Ähnlich wie der einsame Glöckner, der sich nicht aus der schützenden Hülle des trotzigen Kirchenbaus hinauswagt, ist auch Hugo ein wenig in der Zeit seiner Jugend hängen geblieben. Sein Werkstattkeller im Studentenwohnheim ist sein Reich, dessen Ordnung durch die junge Asiatin aus den Fugen gerät.

Filmdreh Potsdamer Studentenfilm - Songschreiber Hans-Peter Schulze am Set

Musik spielt in dem Kurzfilm eine besondere Rolle, denn nicht nur beide Protagonisten singen, sondern auch die zahlreichen Kleindarsteller werden als großer Chor zu erleben sein. Mit seinen Texten die Stimmung jenes Landes in jener Zeit zu treffen, die Hugo so geprägt hat, war für Hans-Peter Schultze die große Herausforderung. Die ersten Liedzeilen, die er beim Vorgespräch spontan aus dem Ärmel schüttelte, gefielen. „Das war das heimliche Casting für den Songwriter“, verrät Tochter Ronja, die aus ihrem Stolz auf ihren Papa kein Geheimnis macht. „Auch ich fühle mich unheimlich geehrt“, sagt Schultze. „Nicht nur, dass der Crew meine Texte gefallen, sondern auch, dass mich meine Tochter vorgeschlagen hat, macht mich richtig stolz.“

Filmdreh Potsdamer Studentenfilm - Songschreiber Hans-Peter Schulze am Set

Vom Erfolg hängt auch die Zukunft ab

Davon, ob das Konzept des Films aufgeht und auch handwerklich gelingt, hängt für den Großteil der Crew die Zukunft ab. „Für fast alle Heads, also Regisseur, Kameramann, Tonmeister und auch für mich, ist ’Auf Platte’ die Abschlussarbeit des Bacherlors- oder Master-Studiums“, erläutert Selle, die in Bochow aufwuchs und nach einer Ausbildung zur Cutterin seit gut drei Jahren an der Potsdamer Filmhochschule ihren Bachelor of Arts im Fach Filmschnitt absolviert.

Auch die Inspiration für ihren Berufswunsch stammt von ihrem Vater, der auch Hobbyfilmer ist, dessen Filmabende ebenso Teil ihrer Kindheit sind, wie dessen Konzerte.

Von Uwe Klemens