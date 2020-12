Jüterbog

Eigentlich ist ja Ostern der Höhepunkt des Kirchenkalenders, aber für die meisten Menschen ist es eben Weihnachten. Während an Ostern schon alle Kirchen geschlossen waren, wird es auch an Weihnachten nicht so sein, wie sonst alle Jahre wieder.

Schon rechtzeitig vor der Verkündung des harten Lockdowns hat man in Erwartung weiterer Einschränkungen entsprechend geplant. Jetzt steht fest: Andachten finden statt, aber nicht an Heiligabend, „weil das einfach nicht steuerbar ist“, so Pfarrer Tileman Wiarda.

Anzeige

Menschenandrang verhindern

Zwar könnte die große Nikolaikirche der maximal erlaubten Zahl von 150 Gottesdienstbesuchern locker mit entsprechendem Abstand Platz bieten, aber das würde bei weitem nicht reichen. „Normalerweise haben wir an Heiligabend in Jüterbog und den dazugehörigen Dörfern rund 2000 Besucher“, weiß Pfarrer Wiarda, „so können wir in unseren 26 Kirchen insgesamt nur 400 bis 500 Besucher aufnehmen.“ Es ginge einfach nicht, ergänzt sein Amtsbruder Pfarrer Tobias Kampf, 1500 Menschen abzuweisen.

Deshalb hat sich die gesamte Region 7 des Kirchenkreises, also die Gemeinden Borgisdorf, Oehna, Niedergörsdorf, Kloster Zinna und Jüterbog mit den dazugehörigen Dörfern schweren Herzens dazu durchgerungen, auf die Andacht an Heiligabend mit Krippenspiel und Orgelmusik zu verzichten.

Einsicht trotz Kummer

„Wir haben viele Telefongespräche mit den Kirchenältesten geführt“, berichtet Jüterbogs Pfarrer Wiarda. „Da war viel Kummer dabei.“ Aber auch Einsicht.

Es wird also eine sehr stille Nacht, diese heilige Nacht, was ja auch mal ganz okay sein kann, meint Pfarrer Wiarda, „denn als Jesus geboren wurde, war ja auch nicht so viel Trubel.“ Da nun die Landeskirche keine konkreten Vorgaben gemacht habe und die Verantwortung quasi in die Hände der örtlichen Gemeindekirchenräte gelegt hat, wolle man hier lieber auf Nummer sicher gehen. Dies sei auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber all den geschlossenen Geschäften, Einrichtungen, Schulen und Kitas, so Wiarda, die darin bestehe, „nicht als Kirche allein große Veranstaltungen durchzuführen, die dann eventuell Treiber der Pandemie werden können“.

Kirchen trotzdem geöffnet

Aber ganz auf weihnachtliche Stimmung will man doch nicht verzichten. So werden die Kirchen entsprechend geschmückt und am Nachmittag bis zum frühen Abend des 24. Dezember geöffnet sein. Jedoch wird es einen „gelenkten Zugang“ geben. Aufsichtspersonen achten darauf, dass sich immer nur wenige Menschen dort aufhalten. Drinnen ertönt das Jüterboger Kirchenradio auf Frequenz 90,6. Mitunter kann es auch zu Live-Lesungen der Weihnachtsgeschichte Live-Konzerten an den Orgeln kommen. „Das wird aber nicht angekündigt“, betont Pfarrer Kampf, „sonst sind die Kirchen gleich wieder voll.“

Vorher aufgezeichnete Gottesdienste und ein Krippenspiel sollen über das Kirchenradio 90,6 und auf YouTube verbreitet werden. Bis zum Tag vor Heiligabend wird im Radio täglich von 17 bis 18 Uhr eine Adventsstunde gesendet mit Gedanken, Liedern und Musik zum Advent.

In den nächsten Tagen landet noch eine Weihnachtskarte in allen Briefkästen mit den genauen Programmpunkten an den Kirchen und im Radio.

Von Hartmut F. Reck