„Der Zuspruch ist da, wenn auch nur begrenzt messbar –und er wächst, wie wir durch die zunehmende Zahl an Feedbacks wissen“, freut sich Jüterbog Pfarrer Tileman Wiarda über den Anklang, den das im vergangenen Frühjahr erstmals auf Sendung gegangene, Jüterboger Kirchenradio findet.

Sendelizenz bis zum Jahresende verlängert

Obwohl der auf der UKW-Frequenz 90,6 MHz und im Internet auf der Webseite der Nikolai-Kirchgemeinde anklickbare Sender zu Ostern 2020 an den Start ging, um als Ersatz für reale Gottesdienstangebote während des ersten Lockdowns zu bieten, wurde die Sendelizenz durch die Bundesnetzagentur nun bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. „Angefragt hatten wir dort eigentlich nur um eine Verlängerung bis Ende März, dass die Agentur von sich aus gleich das Jahresende vorgeschlagen hat, macht uns froh und traurig zugleich“, schildert Wiarda seine gemischten Gefühle. Denn das unkomplizierte Entgegenkommen der Netzagentur erleichtert einerseits die Fortführung des Ersatz-Angebotes, doch die Terminierung zum Jahresende weckt zugleich düstere Vorahnungen, wie lange uns das Thema noch Atem halten könnte.

Ton- und Veranstaltungstechniker Oliver Schulze hat die Regler fest im Griff und bringt die Aufnahmen hinterher ins gewünschte Format. Quelle: Uwe Klemens

Anhand der inzwischen gemachten Erfahrungen wird es im Programm künftig einige Ergänzungen geben. Beschränkte sich die Übertragung von Gottesdiensten in den ersten Monaten auf die Ausstrahlung des aufgezeichneten Gottesdienste des letzten Sonntags, wird dieser nun unmittelbar vor der Erstausstrahlung eigens für die Radioaufzeichnung produziert. „Live zu senden und zu moderieren ist uns weiterhin nicht erlaubt, aber es hört sich jetzt an wie live und ist es ja auch fast“, freut sich Wiarda. An Sonn- und Feiertagen geht die 30-minütige Frohe Botschaft dann jeweils um zehn, sowie um 19 Uhr über den Äther. Die Aufzeichnung des vorherigen Gottesdienstes wird am selben Tag um neun Uhr ausgestrahlt.

Auch der Kreis der Mitwirkenden hat sich inzwischen vergrößert. Nach wie vor mit dabei sind die „Radiomacher der ersten Stunde“. Dazu gehören Kreiskantor Peter-Michael Seifried, Gemeindepraktikantin Christaiane Tscherpel und Gottesdienst-Helfer Frank Peschel, die sich bislang etwa 20 Mal im improvisierten Aufnahmestudio trafen, um , von Seifried am Flügel begleitet, Kirchenlieder einzusingen. Auch Wiarda selbst ist dabei als Sänger und Sprecher theologischer Texte mit dabei.

Endlosschleife rund um die Uhr

Das so entstandene Programm aus Liedern, Instrumentalmusik, Texten und Andachten wird als so genannter Loop, also als Endlos-Schleife rund um die Uhr gesendet.

Die Gestaltung der Radio-Gottesdienste liegt in der Hand von Wiarda und Kirchenmusiker Enrico Körner, der ebenfalls über eine theologische Ausbildung verfügt und Laienprediger ist.

Die Einführung einer regelmäßigen Radiostunde für Kinder soll in den nächsten Wochen als weitere Neuerung folgen. „Übernehmen wird dies wahrscheinlich Annegret Thier, die im evangelischen Kindergarten als Erzieherin arbeitet und sich auch in der Kirchgemeinde engagiert“, blickt Wiarda voraus. „Und ich bin überzeugt, dass sich das Programm inhaltlich in ähnlicher Weise noch weitet“, fügt er hinzu.

Gottesdienst-Rituale kommen ins Wohnzimmer

Auf der jüngsten Tagung des Bevollmächtigten-Beirats der Gemeinde wurde bereits über eine weitere Neuerung im Radioprogramm nachgedacht. Ähnlich wie in der Niedergörsdorfer Gemeinde, sind auch für Jüterbog und seine Ortsteile bis Ende März sämtliche Präsenz-Gottesdienste abgesagt. Bestandteil des Radioprogramms soll deshalb werden, über die Bedeutung christlicher Rituale zu sprechen und darüber, wie Christen beispielsweise auch daheim das Abendmahl empfangen können. Hinzu kommen soll einmal im Monat eine literarische Andacht. Sendeplatz dafür soll jeweils der dritte Donnerstag eines Monats um 19 Uhr sein.

Mehr als 70.000 Euro hat die Gemeinde im vergangenen Jahr in die Anmietung von Aufnahme- und Sendetechnik und eines Technikers investiert. Die Verhandlungen, wie stark sich der Kirchenkreis an den monatlichen Kosten von circa 2.500 Euro beteiligt, stehen noch aus. „Der Kirchenkreis hat für große Krisen eine große finanzielle Reserve zurückgelegt. Wann, wenn nicht jetzt, haben wir eine große Krise?“ nennt Wiarda sein wichtigstes Argument, den Kirchenkreis an den Radio-Kosten zu beteiligen.

Von Uwe Klemens