Jüterbog

Einfältig, aber glücklich, so könnte man den Charakter der Hauptfigur nennen, mit der das Jüterboger Laienensemble „Theater der Werktätigen“ am Ende seines 70. Jubiläumsjahres sein Publikum in den Bann ziehen will. Die Proben dazu haben inzwischen begonnen und auch die Kulissen für das von Tankred Dorst in den 90er Jahren, ursprünglich für Kinder verfassten Märchenstücks „Wie Dilldapp nach dem Riesen ging“ nehmen bereits Gestalt an. Bis zur Premiere im Dezember bleibt für Regisseur Ernst Werner und das aus zwölf Darstellern bestehende Ensemble noch jede Menge zu tun. Vor allem nach den gefeierten „Goldberg-Variationen“ von George Tabori hängt auch die eigene Messlatte mal wieder ein Stück höher.

Bauchschmerz ist verflogen

„Am Anfang hatte ich mit dem Stück noch ziemliche Bauschmerzen“, sagt Werner mal wieder diesen Satz, den man von ihm am Beginn einer neuer Inszenierung schon oft gehört hat. Obwohl der Werbiger auch diesmal wieder das Stück selbst ausgesucht hat und dann das Ensemble zwischen „Dilldapp“, Hauptmanns „Biberpelz“ und Kishons „Schwarz auf Weiß“ entscheiden ließ.

Erste Proben zum neuen Stück "Dilldapp" des Jüterboger Theaters der Werktätigen Quelle: Uwe Klemens

„Für mich als Regisseur ist das Stück deshalb besonders schwierig umzusetzen, weil es bei den Charakteren, vor allem denen der Nebenfiguren, fast keine sichtbare Entwicklung gibt“, sagt Werner. Obwohl die lange Reise des einfältigen, aber liebenswerten Helden gerade von dieser Konstanz der Akteure lebt, bedarf es vieler interessanter Regie-Einfälle, damit das Interesse der Zuschauer nicht erlahmt. „Umso weiter wir mit den Proben kommen, umso mehr habe ich das Gefühl, dass dieser Spagat gelingt“, so Werner.

Nur der Charakter zählt

„Der Grundtenor des Stückes ist, dass es letztendlich nicht die Intelligenz, nicht das Wissen und nicht das Können sind, was im Leben zählt, sondern der Charakter“, sagt der Regisseur. „Wer es schafft, seinen Charakter sauber zu halten, wird am Ende, trotz aller Schwierigkeiten, ein glückliches Leben haben“, so der 71-Jährige.

Die Begeisterung des künstlerischen Ensemble-Leiters hat sich schon längst auch auf seine Darsteller übertragen. Immer wieder wird während der Probe laut oder leise gekichert, wenn sich die süße Igelbande um leckere Würmer oder um den Platz im Igelbau streitet, es die behäbige aber schlaue Schnecke dank Dilldapp über den unüberwindbaren Fluss schafft oder der seltsame Vogel über die Bühne flattert. Immer wieder ist es Dilldapp, der mit seiner gutmütigen Ahnungslosigkeit den anderen Mut macht und es am Ende sogar schafft, den gefährlichen Riesen, vor dem alle zittern, zu besänftigen.

Vorhang auf für die 64. Premiere

Wenn sich der Vorhang am 20. Dezember für die Premiere hebt, steht das Ensemble mit seiner 64. Inszenierung auf der Bühne. Der Vorverkauf soll Anfang Dezember starten. Wie immer bei Neu-Inszenierungen des Laien-Ensembles gilt: Nur rechtzeitiges Kommen sichert die Plätze. Wer keine Premierenkarte mehr ergattert, hat an den beiden darauffolgenden Tagen, also am 21. und 22. Dezember, eine zweite Chance.

Von Uwe Klemens