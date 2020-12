Jüterbog

„So lange wir in der Stadt nicht die vielen großen Märkte hatten, lief’s noch einigermaßen gut. Jetzt ist es für uns kleine Läden einfach nicht mehr zu schaffen, sonst hätte ich die paar Jahre bis zur Rente noch gemacht“, sagt Karin Lehmann. Am 31. Dezember schließt die 64-jährige Jüterbogerin die Tür des von ihr auf dem Neumarkt in vierter Generation geführten Lebensmittelladens für immer zu.

Die Ladeneinrichtung ist alt und bei Touristen als nostalgisches Fotomotiv beliebt. Quelle: Uwe Klemens

Wann genau Urgroßvater Gottlob Faehse das Ladengeschäft zum ersten Mal öffnete und ob die später auch parallel dazu geführte Schankwirtschaft von Anfang an mit zur Geschäftsidee gehörte, weiß Karin Lehmann nicht. „Als junges Mädchen hat mich das früher nicht interessiert und heute ist niemand mehr da, den ich fragen könnte“, sagt Lehmann, die sich am Telefon noch heute mit ihrem Mädchennamen meldet, weil der Name Faehse bei den Alteingesessenen eher ein Begriff ist.

Großvater und Vater übernahmen

Lehmanns Großvater und Vater, die beide Georg hießen, übernahmen nacheinander das Geschäft, in dem es früher bis heute neben Lebensmitteln und Tabakwaren auch Reinigungsmittel und ähnliche Waren zu kaufen gab und gibt.

Die alte Registrierkasse ist schon lange außer Betrieb und nur noch zum Mobiliar passende Dekoration. Quelle: Uwe Klemens

In die selben Fußstapfen zu steigen, hatte die Kaufmannstochter ursprünglich nicht vor, sondern absolvierte eine Lehre zur Wirtschaftskauffrau und arbeitet bis Mitte der 80er Jahre im Büro des DDR-Großhandels für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln. Als ihr inzwischen verwitweter Vater einen Schlaganfall hatte und den Betrieb nicht mehr alleine führen konnte, kehrte die Tochter in den väterlichen Betrieb zurück.

Als nach der Wende die Discounter kamen, musste Lehmann vor 20 Jahren die beiden Angestellten entlassen und steht seither, hier und da unterstützt von ihrem Ehemann Manfred, alleine in ihrem 180 Quadratmeter großen Geschäft.

„In den letzten Jahren habe ich viele schlaflose Nächte gehabt und bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es so nicht mehr weitergeht. Den Laden weiter zu betrieben, bringt einfach nichts mehr“, begründet sie ihre Entscheidung.

