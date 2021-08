Jüterbog

„Ganz genau kann ich es noch nicht sagen, aber dem Anschein nach haben die Mädchen beim Lesesommer, anders als im vergangenen Jahr, diesmal die Nase vorn“, sagt Carmen Eike. Die Leiterin der Jüterboger Stadtbibliothek und ihr Team freuen sich über die große Beteiligung an dem landesweiten Wettbewerb, an dem sich die Jüterboger Bibliothek zum dritten Mal beteiligt.

„Das Erstaunlichste und natürlich auch Erfreulichste ist, dass auch jetzt, kurz vor dem Ende der Ferien immer wieder noch neue Schüler dazustoßen, so dass wir jetzt 62 Teilnehmer haben, die sich insgesamt 170 Bücher ausgeliehen haben“, sagt Eike. Das am meisten nachgefragteste Buch ist die aus drei Bänden bestehende Geschichte über das Zombi-Mädchen Mortina, laut Klappentext das „hinreißendste Zombi-Mädchen der Welt“, das Jungen wie Mädchen gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Chance auf Wanderpokal und Exklusiv-Lesung mit Kinderbuch-Autor

Je mehr Schüler einer Klasse sich während des noch bis zum 20. August laufenden Wettbewerbs als Teilnehmer registrieren lassen und je mehr Bücher sie ausleihen, desto größer wird die Chance, dass genau diese Klasse am Ende den Wanderpokal in Form einer Lese-Eule und die Exklusiv-Lesung mit einem Kinderbuch-Autor erhält. Bei der Rückgabe der ausgeliehenen Bücher testen die Bibliothekare mit ein paar Fragen, ob die Schüler das Buch tatsächlich gelesen oder nur für die Wettbewerbs-Statistik entliehen haben.

Die Lese-Eule ist das Maskottchen und der Pokal des Lesesommers. Quelle: Uwe Klemens

Welche Klasse gewonnen hat, wird erst während der Siegerehrung verraten, die am 1. September um 15 Uhr auf dem Klosterhof stattfinden wird. Jedes Kind das während des Lesesommers mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt an diesem Tag eine Urkunde und nimmt an einer Preisverlosung teil.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Start des neuen Schuljahres am kommenden Montag enden die über die Ferien eingerichteten Sonderöffnungszeiten der Bibliothek. „Nur noch an diesem Freitag und Sonnabend haben wir von 10 bis 13 Uhr geöffnet, ab kommender Woche dann wieder regulär dienstags von 10 bis 17, sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr“, erläutert die Bibliotheks-Chefin.

Lesen Sie auch:

Wann und mit welchem Autor die als Preis ausgelobte Lesung stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest. Da diese im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, ist eine zweite Veranstaltung angedacht. „Vielleicht kommt statt eines Autors dann eine Illustratorin und berichtet von ihrer Arbeit“, blickt Eike voraus.

Von Uwe Klemens