Jüterbog

„Halbzeit“, sagt Jüterbogs Bibliotheks-Leiterin Carmen Eike und strahlt wegen des bisherigen Andrangs beim diesjährigen „Lesesommer“ übers ganze Gesicht. 59 Mädchen und Jungen haben sich in ihrem Haus seit dem offiziellen Auftakt Ende Juni an der zum dritten Mal landesweit gestarteten Initiative beteiligt. Mit ihr soll Appetit aufs Lesen gemacht werden. „Das Gros davon waren Schüler der 3. bis 5. Klasse, die der Lesesommer hauptsächlich im Blick hat. Aber es waren auch einige Alters-Ausreißer nach oben und unten dabei, denn natürlich haben wir niemanden weggeschickt, nur weil er nicht zur Zielgruppe gehört. Letztlich hatten wir so auch Vierjährige und Gymnasiasten dabei, die die Aktion noch aus der Zeit kennen, in der sie Grundschüler waren“, fasst Eike das Leser-Spektrum zusammen.

Die Chance wird größer von Buch zu Buch

Dennoch: Der Wettbewerb, der zu der Aktion gehört, ist den Dritt- bis Fünftklässlern vorbehalten. Je mehr Schüler einer Klasse sich in der Bibliothek bei der Ausleihe registrieren lassen und je mehr Bücher sie ausleihen, desto größer wird die Chance, dass genau diese Klasse am Ende den Wanderpokal in Form einer Lese-Eule und die Exklusiv-Lesung mit einem Kinderbuch-Autor erhält.

Wer das in diesem Jahr sein wird, steht wegen der zahlreichen corona-bedingten Terminverschiebungen noch nicht fest. „Zumal wir auch Nachhole-Bedarf haben, denn im vergangenen Jahr fand zwar der Wettbewerb statt, aber wegen der Pandemie konnte die Lesung nicht stattfinden“, sagt Eike. Eine gemeinsame Lesung für die Gewinner des Vorjahres und denen des aktuellen Wettbewerbes zu organisieren macht nur Sinn, wenn die Sieger in diesem Jahr andere sind. „Aber es könnte theoretisch ja auch passieren, dass die selbe Klasse gewinnt und dann müssen wir uns echt einen Kopf machen“, sagt Eike.

Die Lese-Eule ist das Maskottchen und der Pokal des Lesesommers der Jüterboger Stadtbibliothek. Quelle: Uwe Klemens

So weit hergeholt ist diese Möglichkeit nicht. Denn der Pokal steht seit vergangenem Jahr in der damaligen 5b der Lindengrundschule. Genau diese Schule hat laut Halbzeit-Stand auch diesmal die Nase vorn.

Bis 20. August ist alles offen

„Aber noch ist alles offen, denn der Lesesommer läuft noch bis zum 20. August und Schüler, die es bislang noch nicht in die Bibliothek geschafft haben, weil sie zum Beispiel verreist waren, können bis zum letzten Tag daran teilnehmen“, rührt Eike die Werbetrommel. Alle Logbücher, auf denen die Zahl und die Titel der ausgeliehenen Bücher vermerkt sind, müssen spätestens an diesem Tag in der Bibliothek abgegeben werden.

Um es den Schülern so einfach wie möglich zu machen, schieben die Bibliothekare Sonderschichten. „Sich die regulären Öffnungszeiten zu merken, fanden wir für die Kinder zu kompliziert, so dass wir bis zum 20. August von dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags sogar bis 17 Uhr und am ersten August-Sonnabend ebenfalls von 10 bis 13 Uhr geöffnet haben“, sagt Eike.

Die Bekanntgabe der Siegerklasse erfolgt während der Siegerehrung, die am 1. September um 15 Uhr auf dem Klosterhof stattfinden wird. Jedes Kind das während des Lesesommers mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil, für die sich Eike derzeit nach Preisen umschaut. Wer die Aktion als Preis-Sponsor unterstützen will, ist herzlich willkommen. Kontakt gibt’s zu den genannten Öffnungszeiten auch telefonisch unter 03372/ 463 140, sowie per Mail unter stadtbibliothek@jueterbog.de.

Von Uwe Klemens