Fara und Fu können sich freuen. Die beiden Stoff-Wesen sind die Maskottchen der Jüterboger Lindengrundschule und begleiten seit Jahren die Erstklässler beim Start in den Schulalltag. Seit diesem Sonnabend haben die beiden 44 neue Mitschüler und wurden beim Probesitzen im Klassenraum auch schon ausgiebig geknuddelt.

Auch Schulleiterin der Lindengrundschule war aufgeregt

„Ich hoffe, die Schulanfänger sind noch aufgeregter als ich“, sagte Jana Simon vor Beginn der Feierstunde, die wegen Corona nun schon zum zweiten Mal in zwei Etappen stattfand, damit in der Turnhalle ausreichend Platz für all die ebenfalls aufgeregten Eltern, Großeltern und Geschwister der frischgebackenen Erstklässler blieb. Simon selbst begrüßte bereits zum achten Mal als Schulleiterin die Neuankömmlinge, denen sie aufregende und spannenden und vor allem lehrreiche Jahre versprach.

Ines Lintow erläutert, wie man sich im Schulhaus und im Klassenraum verhält und staunte, was die Erstklässler schon alles wissen. Quelle: Uwe Klemens

Während die Schulleiterin den Eltern erläuterte, wie das konkret aussehen könnte und welche Aufgaben auf sie als Erziehungsberechtigte zukommen werden, inspizierten die Mädchen und Jungen mit ihren Lehrerinnen ihre künftigen Unterrichtsräume. Obwohl der erste Unterrichtstag offiziell erst der Montag ist, gab es hier die erste Unterrichtsstunde zum Reinschnuppern.

Eltern und Geschwister durften am Ende der Feierstunde die Zuckertüten überreichen und spendierten ein Küsschen dazu. Quelle: Uwe Klemens

„Ich merk’ schon: Eigentlich braucht ihr gar nicht mehr in die Schule zu gehen, denn ihr könnt ja schon alles“, stoppte Klassenlehrerin Ines Lintow lachend kurz nach der 23 die Kontroll-Aufgabe, wie weit die Kinder schon zählen könnten. „Aber wir wollen doch auch Lesen und Schreiben lernen“, widersprach ein Schüler aus der zweiten Reihe sehr zu Lintows Freude. Zeit zu lernen, dass man sich dafür eigentlich melden muss, werden die Schüler auch noch haben.

Erstklässler bestehen erste Aufgabe mit Bravour

Auch ihre erste Aufgabe absolvierten die Erstklässler mit Bravour. Als Überraschung für ihre in der Turnhalle ungeduldig wartenden Eltern lernten sie ein kurzes Gedicht, das natürlich vom Spaß am Lernen handelte. Was ein Stundenplan ist, wie der Ranzen am übersichtlichsten gepackt und am bequemsten zu tragen ist, gehörte ebenfalls zum Lehrplan der Schnupperstunde, bevor es zurück in die Turnhalle ging.

Nach dem kleinen, von ihren drei Jahre älteren Mitschülern bereits vor den Sommerferien einstudierten Programm gab es Blumen und Schülerausweise. Die Antwort auf Simons Frage, ob denn jetzt nicht noch irgend etwas fehle, kam prompt: „Die Zuckertüten“ schallte es vielstimmig. Küsschen von Mama und Papa, die die Tüten überreichten durften, gab es obendrauf.

Von Uwe Klemens