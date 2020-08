Jüterbog

Die Siebtklässler des Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasiums müssen sich mit Schuljahresbeginn auf eine ganz neue Schulform einstellen, die sich erheblich von der Grundschule unterscheidet. Das bedeutet vor allem: neue Lehrer, neue Fächer und neue Schulkameraden. Und mit diesen neuen Umständen muss man sich erst einmal anfreunden.

„Normalerweise fahren die 7. Klassen in der dritten Schulwoche in die Jugendherberge nach Groß Köris zum gegenseitigen Kennenlernen“, sagt Schulleiter Sebastian Möller. Am Köriser See erwarten sie ausgebildete Trainer des Projekts „Kurzzeithelden“, um sie mit gruppendynamischen und erlebnispädagogischen Methoden gewissermaßen zusammenzuschweißen.

Es geht auch um das gegenseitige Kennenlernen

Doch weil Corona immer noch zu äußerster Vorsicht mahnt, musste in diesem Schuljahr auf eine Klassenfahrt verzichtet werden. Und wenn die Klassen nicht zur Klassenfahrt dürfen, dann müssen die Trainer eben zu den Klassen fahren.

Zu denen gehört Paula Töpfer. Die Studentin der Bildungs- und Erziehungswissenschaften steht vor der Klasse 7b. Diese hat die Besonderheit, erläutert Klassenlehrerin Anna Tusche, dass sich ihre Schutzbefohlenen eigentlich schon alle aus ihrer gemeinsamen Grundschule kennen. „Nur ein Mädchen ist neu dazugekommen“, weiß die Klassenleiterin.

Doch es geht nicht nur um das gegenseitige Kennenlernen, sondern auch um die Einhaltung von Kommunikationsregeln, gegenseitige Rücksichtnahme, das Entwickeln von Strategien, um gemeinsam geschmiedete Pläne umzusetzen, kurz: um die Förderung der sozialen Kompetenz, erläutert die Trainerin. Und wer miteinander redet, der sollte auch wissen, worüber und mit wem er oder sie das tut. Aber auch das muss gelernt sein. Denn es geht darum, etwas richtig zu beschreiben beziehungsweise zu begreifen.

Gegenseitiges Vertrauen aufbauen

Ein Beispiel: Bei der Übung „Architekt“ muss sich einer der beiden Kommunikationspartner im Nebenraum eine Konstruktion aus mehreren Lego-Steinen möglichst gut merken und diese anschließend dem anderen möglichst genau beschreiben, sodass der die Steine so zusammensetzt, dass sie am Ende genau der Originalkonstruktion gleichen – was gar nicht so leicht ist, wie sich herausstellte.

Solche Sachen gehen auch im Klassenzimmer. Nur Outdoor-Aktivitäten wie Bogenschießen, Floßbauen und -fahren oder Klettern eben nicht. Doch auch da lassen sich die Trainer etwas einfallen. So sind sie mit den Schülern an einem Tag in den Schlosspark gegangen, berichtet Anne Schiffner. Sie ist die Klassenlehrerin der 7c, deren Schüler im Gegensatz zur 7b aus den verschiedensten Grundschulen kommen und sich wirklich erst einmal kennenlernen müssen. Eins haben sie aber offensichtlich gemeinsam, ist Anne Schiffner aufgefallen: „Das ist eine sehr sportliche Klasse. Die Trainer sind sehr gut darauf eingegangen. Die Schüler sind begeistert.“

Wie etwa von der Übung, in der die Schüler über aufgespannte Seile gehoben werden müssen, ohne diese berühren zu dürfen. „Da muss vorher Struktur rein und gut überlegt werden“, sagt Trainerin Gaby Meyer. Wenn sie es gemeinsam geschafft haben, fühlen sie sich wie Helden.

Neu war in diesem Schuljahr, dass die Siebtklässler gleich an ihrem ersten Schultag nach der Begrüßung und Einweisung durch ihre Klassenlehrer auf den Schulhof geführt wurden. Dort standen Schulleiter Sebastian Möller und Hausmeister Marcel Wenzel. Sie hatten gasgefüllte Luftballons vorbereitet, an die die Neu-Gymnasiasten Zettel anbrachten mit ihren Wünschen und Zielen, die sie dann in den Himmel steigen ließen. Mal sehen, was daraus wird.

