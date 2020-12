Jüterbog

Das Jüterboger Silvester-Feuerwerk, aus dem vor zwei Jahren das Neujahrsfeuerwerk als Abschluss des Neujahrsbadens wurde, ist für den Leierkastenmann und Stadtkomiker Orgelraimund seit neun Jahren eine Herzensangelegenheit. Jetzt, kurz vor dem Jahresende steht fest, dass Corona auch dem ersten Höhepunkt des neuen Jahres bereits den Garaus gemacht hat.

„Sowohl das Neujahrsbaden, das am 3. Januar stattfinden sollte, als auch unser Feuerwerk am selben Tag sind abgesagt“, berichten der 70-Jährige und seine beiden Mitstreiter Tobias Schröter und Daniel Schreiber, die sich seit vier Jahren um den technischen Ablauf des Feuerwerks kümmern, da Raimund Siegel das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schafft.

Organisation des Feuerwerks schwierig bis unmöglich

Auch wenn die Wasserwacht als Veranstalter des Neujahrsbadens den Termin nicht abgesagt hätte, wäre die Organisation des Feuerwerks diesmal schwierig bis unmöglich gewesen. Denn die Kosten für das Boden- und Höhenfeuerwerk liegen jedes Jahr bei knapp 1.000 Euro. Mit Spendenbüchsen sammelt das Trio dafür das Geld zusammen. Das Oktoberfest auf dem Markt gibt für die Sammlung den Startschuss.

„Dieses Jahr gab es kein Oktoberfest und auch in den Geschäften konnten wir wegen Corona nur drei statt sonst zehn Büchsen aufstellen, so dass wir das Geld vermutlich nicht zusammenbekommen hätten“, so Siegel.

Als Trost für alle Feuerwerksfans haben die drei Hobby-Feuerwerker nun ihre Videoaufnahmen ihres letzten Feuerwerks gesichtet, aus denen Siegel nun am Schneidetisch einen Kurzfilm macht, der ab drittem Januar auf der Facebook-Seite „Jüterboger Neujahrsfeuerwerk“ zu sehen sein soll.

Von Uwe Klemens