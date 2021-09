Jüterbog

Die beiden Mini-Fontänen im Jüterboger Rohrteich plätschern friedlich vor sich hin und der üble Geruch der vergangenen Wochen ist fast verflogen. Abgesehen von einigen wenigen tot an der Oberfläche treibenden Fischen deutet nichts mehr auf das Drama hin, dass sich unter der Oberfläche des beliebten Angelgewässers vor etwa drei Wochen ereignete.

Mehrstündige Feuerwehraktion trotz Skepsis

Spaziergänger und Mitglieder des Jüterboger Anglerverbandes hatten das Ordnungsamt informiert, dass der Rohrteich kurz vor dem so genannten Umkippen stünde, weil dem Gewässer der Sauerstoff fehle und bereits zahlreiche Fische tot auf dem Wasser trieben. In einer mehrstündigen Sofort-Aktion versuchten Kameraden der Feuerwehr das Umkippen des bereits stark faulig riechenden Teiches zu verhindern, in dem Wasser aus dem Teich gepumpt und mit Luft angereichert zurückgeblasen wurde. „Es ist ein Versuch, mehr nicht“, hatte der Einsatzleiter damals verkündet und mit seiner Skepsis letztlich Recht behalten.

Das unter der Wasseroberfläche wachsende Kraut ist vom Ufer aus gut zu sehen. Quelle: Uwe Klemens

„Der größte Teil der Fische und auch der im Wasser lebenden Insekten ist tot“, klagte Jochen Kubick vom Kreisanglerverband Luckenwalde. „Die Fische müssen von uns abgesammelt und entsorgt werden und bis sich der Teich wirklich wieder erholt hat, wird lange dauern, da sich erst im Herbst wieder die Insekten vermehren werden und der Fischbestand noch viel länger braucht“, so Kubick, der als gelernter Fischerei-Fachmann auch die Ursache des biologischen Fiaskos kennt.

Das fremde Kraut wuchert zu üppig

„Das größte Problem sind die Leute von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB), die keine Ahnung haben, was ein Teich wirklich braucht“, sagt Kubick. Bereits vor vier Jahren habe er die UNB auf die Verkrautung des Teiches mit nicht heimischen, unter der Oberfläche wachsenden Pflanzen hingewiesen. Das Tückischste an des immer mehr Gewässer betreffenden Wildwuchses ist, dass die Pflanzen bei sommerlichen Temperaturen buchstäblich ins Kraut schießen, bei unter 18 Grad Celsius fallender Wassertemperatur dann aber rasch zu Boden sinken, wo sie verfaulen und dabei den Sauerstoff verbrauchen, den die tierischen Teichbewohner so dringend zum Überleben benötigen.

Der Jüterboger Ortsverband des Anglerverbandes kümmert sich um die Hege des Rohrteiches. Quelle: Uwe Klemens

Nach Kubicks Ansicht begann das Unglück, als die UNB im vergangenen Jahr das in den Vorjahren von den Anglern praktizierte Unterwasser-Mähen des Krautes untersagte. Das Umkippen des Teiches sei die logische Folge, so der Fischer.

Warum genau die Mahd untersagt wurde, obwohl der von geschilderte Zusammenhang stimme, kann Amts-Leiter Manfred Fechner vom Umweltamt des Landkreises nicht mehr nachvollziehen, bestätigt aber den Vorgang. „Vermutlich ein Missverständnis zwischen unserem damaligen Mitarbeiter, der inzwischen nicht mehr bei uns arbeitet, und den Anglern wegen des Zeitpunktes der Mahd“, vermutet Fechner. Eine engere Abstimmung zwischen Behörde und Anglern soll diesen Fehler künftig verhindern.

Von Uwe Klemens