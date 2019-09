Jüterbog

„Ich würde vorschlagen, dass wir einen Antrag zur Verschiebung des Tagesordnungspunktes stellen und uns dann so schnell wie möglich noch einmal mit allen Beteiligten treffen “, sagte Gabriele Dehn ( SPD) in der jüngsten Sitzung des Jüterboger Sozialausschusses am Dienstagabend. Gemeint ist die in der Stadtver...