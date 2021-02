Jüterbog

Eine Übersicht über den Personalbedarf an den städtischen Kindereinrichtungen soll die Jüterboger Stadtverwaltung auf einstimmigen Beschluss der Stadtverordneten erstellen. Als Grund gaben die den Antrag stellenden Fraktionen FJB, WsJ und AfD in ihrer gemeinsamen Beschlussvorlage an, dass „die momentane Personalsituation, speziell in den Kindereinrichtungen der Stadt“ den Eindruck mache, „dass die pädagogische Betreuung nicht mehr gewährleistet werden kann.“ Deshalb beauftrage die Stadtverordnetenversammlung (SVV) die Stadtverwaltung, „eine Aufstellung zu erarbeiten, aus der hervorgeht, welchen Personalbedarf (Personalschlüssel, Ist-Stellen, Azubis, Krankenquote) die einzelnen Kindereinrichtungen der Stadt haben“.

Eskalation im Spätherbst

Dieser Antrag, so WsJ-Fraktionsvorsitzender Alexander Struck, sei bereits für die SVV-Sitzung im November gestellt worden. Allerdings mussten die November- und Dezember-Sitzungen ausfallen wegen Corona oder sonst fehlender Themen, sodass dieses Thema erst im neuen Jahr behandelt werden konnte. Und gleich kurz nach der Antragstellung im Spätherbst sei die Situation erst so richtig eskaliert, erinnerte sich Struck.

Damit wolle man niemanden für die derzeitige Lage beschuldigen, sondern nach einer Lösung suchen, so der Stadtverordnete. Als Ziel dieses Antrags formulierte Alexander Struck, dass er und die anderen Stadtverordneten ein Gefühl dafür bekommen, wie es um die Personalsituation bestellt ist und wie es zum Beispiel mit den Krankheitsquoten aussieht. Er sei zumindest der Meinung, dass Ersatzkräfte vorgehalten werden müssten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Kitas zu gewährleisten.

„Nicht zufriedenstellend“

Als „nicht zufriedenstellend“ bezeichnete Hendrik Papenroth die Personalsituation und verwies darauf, dass es auch an anderen Stellen der Stadtverwaltung Personalbedarf gebe wie zum Beispiel im Bauamt und in der IT-Abteilung. „Kommen wir mit unserem Personal überhaupt aus?“, fragte er. „Wir fordern schon länger ein Personalentwicklungskonzept“, stellte Gabriele Dehn von der SPD-Fraktion fest, „um genau das zu vermeiden, was jetzt eingetreten ist.“ Und: „Brauchen Erzieherinnen überhaupt eine spezielle Ausbildung?“, wollte Rico Walentin (WsJ) wissen.„Ja“, antwortete Bürgermeister Arne Raue (WsJ), „wir lassen ja nicht jeden auf die Kinder los.“ Allerdings könne sich die Stadt keine personellen Überkapazitäten leisten. Das Land finanziere das Personal nach einem Schlüssel, der genau abdecke, was gebraucht wird, wenn alles normal laufe.

Ohne Erzieherinnen geht nichts: Morgenkreis in der Kita „Spiel mit“. (Archivbild) Quelle: Uwe Klemens

Während es der Stadtverwaltung gelungen sei, qualifiziertes Personal im Baubereich zu gewinnen, resultiere der aktuelle Personalmangel im Bereich der Kindertagesstätten zum einen aufgrund der im Winter immer wieder stattfindenden massiven Ausfälle beim Personal, was jetzt noch coronabedingt erschwert werde. Dies führe zu „kompletten Gruppenschließungen“, weil er strikte Anweisungen bekommen habe, so der Bürgermeister, dass er das Personal nicht mehr wie früher zwischen den einzelnen Kindertagesstätten je nach Bedarf hin- und herschieben dürfe. Das habe zur Folge, so Raue, dass die Eltern gezwungen würden, ihre Kinder zuhause zu behalte. Das sei keine böse Absicht.

Der andere Grund sei, so Raue, dass die Fachkräfte so rar gesät seien, „wie Bernstein an der Ostsee“. Deshalb müsse er den Stadtverordneten die Illusion nehmen: „Die Stadt kann keine Springer bezahlen“, so der Bürgermeister, „und es gibt sowieso kein Personal dafür.“Dennoch betrachte der den Vorschlag von FJB, WsJ und AfD nicht als „Gängelung“.

