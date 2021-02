Jüterbog

In einer deutlich verkleinerten, aber viel zentraleren Umgebung operiert inzwischen die Jüterboger Tafel. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, wie alle Tafeln in diesem Land, bedürftige Menschen vor allem mit Lebensmitteln, aber auch mit Bekleidung und Mobiliar zu unterstützen. Seit Oktober vergangenen Jahres residiert die Jüterboger Tafel nicht mehr im Gewerbegebiet Luckenwalder Berg, sondern im Keller der ehemaligen Polizeiwache in der Schillerstraße 55/57.

Im vorherigen Gebäude Gewerbering 7 war es der Tafel auf Dauer zu groß und von der Miete her auch zu teuer geworden. Außerdem war sie dort nicht mehr wohl gelitten, und die Stadt wollte die sanierungsbedürftigen Räume zurückhaben. Dafür half sie der Tafel aber, neue Räume zu finden.

Blick auf den Hof der Schillerstraße 55/57, wo die Tafel Jüterbog seit vergangenem Herbst untergebracht ist. Quelle: Hartmut F. Reck

Doch nach dem Umzug im vergangenen Herbst ist nur noch ein eingeschränkter Betrieb möglich. Das hat weniger mit der Corona-Pandemie zu tun als vielmehr mit dem geringeren Platz. „Auf unsere Möbelbörse und die Kleiderkammer mussten wir leider verzichten“, sagt Angelika Böck, Leiterin der Luckenwalder Tafel, die im Juli 2020 auch die Tafel in Jüterbog übernommen hat, „aber wir haben das Beste daraus gemacht.“

Neue Standort

Am neuen Jüterboger Standort können jetzt nur noch Lebensmittel ausgeben werden. Und wegen Corona dürfen nur noch maximal zwei Kunden gleichzeitig die Ausgabestelle betreten. „Wir nehmen auch keine Sachen wie Kleidungsstücke mehr an“, sagt Angelika Böck, „nur noch Bücher und Geschirr, weil solche Dinge nur noch draußen ausgegeben werden dürfen.“

Hinein darf nur, wer Lebensmittel abholt. Die sind fertig in Tüten verpackt. Geholt werden sie von Supermärkten aus der ganzen Region von Großbeeren im Norden bis runter in den Süden des Kreises. Gesammelt und sortiert werden sie zunächst in Luckenwalde und die Beutel dann nach Jüterbog gebracht. Hier können sie immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr abgeholt werden.

Tafel-Mitarbeiterin Angelika Voigt übergibt Lebensmittelbeutel an Bedürftige. Quelle: Hartmut F. Reck

Ganz umsonst ist das aber nicht. Die Lebensmittelhilfen kosten für eine Person zwei Euro, für zwei Personen muss ein Obolus von drei Euro und bei mehr als drei Personen ein Beitrag von vier Euro entrichtet werden. „Wir brauchen dieses Geld“, so Angelika Böck, „weil wir ja auch Kosten für das Benzin und für die Autoreparaturen haben.“

Derzeit sprudeln die Lebensmittelspenden nicht so doll, so Böck, aber das sei zu dieser Jahreszeit normal. „Das ist ja auch keine Grundversorgung, sondern eine Zusatzversorgung.“ Unterstützt wird sie von sieben ehrenamtlichen Mitarbeitern, darunter zwei Kraftfahrern und zwei 30-Wochenstunden-Kräften, die für zwei Jahre lang vom Jobcenter bezahlt werden.

Linke sponsert 300 Masken für Jüterboger

Besuch erhielt das Team der Tafel am Donnerstag von den Linken. Maritta Böttcher und Edeltraut Liese überbrachten 300 einzeln verpackte FFP-2-Masken, um sie an diejenigen zu verteilen, die es nach Meinung der Tafel-Mitarbeiter am nötigsten haben.

Der Kreisverband Teltow-Fläming der Linken hat von Spendengeldern insgesamt 3.000 solcher Masken gekauft, die derzeit an soziale Einrichtungen verteilt werden. „Diese Pandemie trifft wieder diejenigen am stärksten, die es ohnehin schon am schwersten haben“, sagt Margitta Böttcher, „und Sie wissen am besten, wer was braucht.“

Mit dieser Spendenaktion will die Linke dafür demonstrieren, dass ein einmaliger Bonus von 150 Euro und die Verteilung einzelner Masken zur finanziellen Entlastung nicht reicht. Sie fordert einen monatlichen Corona-Zuschlag von 100 Euro für alle Personen, die staatliche Transferleistungen beziehen – wie beispielsweise Wohngeld oder Bafög.

Von Hartmut F. Reck