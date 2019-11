Goldberg-Variationen auf der Theaterbühne

Jüterbog

Das Jubiläumsjahr des Jüterboger Laien-Ensembles „Theater der Werktätigen“ ist fast vorüber. Mit George Taboris „Goldberg-Variationen“ als Jubliläums-Inszenierung hat sich die 1949 gegründete Truppe die Messlatte mal erneut ein gutes Stück nach oben gelegt. Wenige Wochen vor der Premiere des Märchenstoffs „Wie Dilldapp nach dem Riesen ging“, mit dem das Ensemble seine 71. Spielzeit einläutet, wird es am diesem Wochenende letztmalig in Jüterbog die Gelegenheit geben, die „Goldberg-Variationen“ auf der Bühne zu erleben. Die allerletzte Aufführung ist dann Ende Februar bei den alle zwei Jahre stattfindenden Amateurtheater-Tagen in Bernburg, wo die Jüterboger regelmäßig zu Gast sind.

Nichts an Wichtigkeit verloren

„Obwohl Tabori das Stück Anfang der 90er Jahre als aktuell-zeitgenössischen Stoff schrieb, hat das Stück bis heute nichts an Wichtigkeit verloren“, ist Regisseur Ernst Werner überzeugt. Rassismus und Massenmord waren zeitlebens die wichtigsten Themen des in Ungarn geborenen Briten.

Im Stück geht es um ein Theater-Ensemble, dass sich nicht weniger vorgenommen hat, als die Entstehung der Welt anhand der biblischen Überlieferung auf die Bühne zu bringen. Die Zutaten für die oft humorvoll, zuweilen schlüpfrig-frivol, manchmal zynisch und stellenweise brutal in Szene gesetzte Handlung hat Tabori überall dort gefunden, wo Menschen sich über andere Menschen erheben.

Wie ein großes Geschichts- und Politik-Puzzle

Wie in einem großen Geschichts- und Politik-Puzzle fügen Tabori und Werner der Inszenierung collagehaft Episoden der Weltgeschichte und aktuelle Ereignisse zusammen. Brudermord und das Versenken ganzer Städte, wie in der Bibel beschrieben, Religionskriege und Völkermord finden sich in dem gut zwei Stunden dauernden Stück ebenso wieder, wie die grausamen Untaten der Nationalsozialisten und die Fremdenfeindlichkeit und religiöse Verblendung unserer Tage. Einen Teil der aktuellen Geschehnisse, die Tabori beim Schreiben noch nicht kennen konnte, hat Werner selbst der Vorlage hinzugefügt.

„Ein Angebot“ nennt der Regisseur den Spagat, einen Theaterabend zu kreieren, bei dem der Zuschauer auf der einen Seite Spaß am Zuschauen hat, beim Nachhausegehen oder später aber dann aber genügend Stoff für eigene Gedanken hat, so er denn will.

Die Regie-, Kostüm- und Ausstattungs-Einfälle des Teams vor und hinter der Bühne sind schräg bis schrill, mitunter sogar mutig. Matthias Butsch brilliert als gottgleicher Theaterregisseur und Hauptdarsteller Jay mit Eitelkeit und Arroganz. Je brutaler die Handlung und nackter die Darsteller, desto sicherer der Erfolg, lautet das Credo des selbstverliebten Theatergottes, der mit Menschenverachtung agiert, aber auch gerne mal den Mädels unter den Rock greift.

Echtes Leben eingehaucht

Christoph Kreibich als Jays gutgläubiger und zur Verzweiflung getriebener Gegenspieler Goldberg, Anja Winter als dauer-hysterische Ausstatterin, Janin Edeling als immer auf dem Boden der Realität bleibende Putze Mopp und Maren Petzhold als sexliebendes aber rampenscheues Porno-Sternchen hauchen ihren Figuren echtes Leben ein. Auch bei Massenszenen, wie der Schlägerei der Kreuzritter, dem blutigen Brudermord oder der Pegida-Demo, geben die Akteure temporeich alles, was man sich als Theaterliebhaber wünscht.

Die Aufführungen beginnen am Freitag und Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr auf der Bühne des Kulturquartiers. Bereits um 19 Uhr geben der Regisseur und Andrea Meyer ein Einführung zum Stück.

Von Uwe Klemens