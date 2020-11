Fröhden

Der diesjährige Weihnachtsbaum für den Jüterboger Marktplatz ist gesichert. Auch wenn die Jüterboger – wie überall – wegen der Pandemie-Abstandsregeln auf das bunte Treiben eines Weihnachtsmarktes verzichten müssen, könnte der Baum doch zumindest ein kleines Trostpflaster gegen die drohende Corona-Depression sein.

Für Ursula und Gerhard Preuß im Jüterboger Ortsteil Fröhden bedeutet dies, dass sie nun Abschied nehmen müssen von der stattlichen Nordmann-Tanne neben ihrem Haus, die in der Woche vor dem 1. Advent von der Mitarbeitern des Bauhofes abgesägt wird, um die zweite und zugleich letzte Reise ihres Lebens anzutreten.

Vor knapp 30 Jahren als Setzling gekauft

Seine erste Reise liegt knapp 30 Jahre zurück. „Als wir ihn aus der Forstbaum-Schule in Jännickendorf holten, war er so groß“, sagt Ursula Preuß und spreizt ihre Hände so auseinander, dass sich die Daumen immer noch berühren. Die Giebelseite des Wohnhauses, das Gerhard Preuß’ Eltern Anfang der 50er Jahre auf Bodenreform-Land errichtet hatten, wurde zwischen Obstbäumen und Sträuchern und diversen Ziergehölzen sein neues Zuhause.

Auch die Nadelbaum-Hecke hinter ihrem Haus ist prächtig gediehen und schützt vor Wind und neugierigen Blicken. Quelle: Uwe Klemens

„Wir haben Freude an allem, was mit Natur und Pflanzen zu tun hat und haben fast jeden unserer Urlaube und viel von unserer Freizeit dort verbracht, wo es viel Wald zum Spazierengehen und Pilzesammeln und die Möglichkeit, Tiere zu beobachten, gibt“, erzählt Gerhard Preuß. Kaum ein Urlaub in einer anderen Region, in dem der heute 78-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Frau nicht auch eine Baumschule besucht hätten oder mit dem ortsansässigen Förster in den Wald gezogen wären, um nach weiteren Pflanzen für ihren heimischen Garten Ausschau zu halten.

Sich in der Natur nicht einfach selbst zu bedienen, war für den studierten Agrar-Ingenieur und die leidenschaftliche Lehrerin dabei immer eine Selbstverständlichkeit. „Und so ein junges Bäumchen kostete ja auch nicht viel“, sagt Gerhard Preuß. „Für die Nordmann-Tanne haben wir damals gerade mal drei Mark bezahlt“, erinnert er sich. Für die 50 Setzlinge, die an der hinteren Seite des Grundstücks als Hecke gegen allzu neugierige Blicke schützen sollten, hat er in den 70er Jahre ganze 50 DDR-Mark hingelegt.

Fast unmerklich wurde aus dem Gärtnerfleiß ein prächtiger Garten. Zwischen Kirsch- und Pfirsich-Bäumen spendete die Nordmann-Tanne den Hühnern Schatten. Als das Ehepaar die Zahl der Hühner verkleinerte, weil plötzlich niemand mehr Eier abnehmen wollte, wanderte das Freilauf-Gehege vor einigen Jahren hinters Haus. Erst da haben die Eheleute gemerkt, wie groß und stattlich und wie gefährlich nah an die Freileitung die Nordmann-Tanne und ihre Geschwister-Gewächse inzwischen gewachsen waren.

„Die Bäume einfach umzuhauen und zu zersägen, haben wir trotzdem einfach nicht übers Herz gebracht“, erzählt Ursula Preuß. Vor genau zehn Jahren haben sie zum ersten Mal einen ihrer Bäume als Weihnachtsschmuck für den Jüterboger Nikolai-Kirchhof gespendet. Als sie von der Suche der Stadt nach geeigneten Weihnachtsbäumen für den Jüterboger Marktplatz und für die Ortsteile hörten, meldeten sie sich erneut.

Beim Abschied wurde es schwer ums Herz

Sowohl die Tanne vor der Klosterkirche in Kloster Zinna, als auch die vor dem dortigen Friedrich-Denkmal stammten im vergangenen Jahr aus dem Preuß’schen Garten. „Geweint habe ich nicht, aber als sie abgeholt wurden, war mir doch ziemlich schwer ums Herz“, gesteht Ursula Preuß. „Wahrscheinlich wird es mir diesmal genauso gehen, aber ich tröste mich damit, dass der Baum nun wenigstens noch einmal dazu beiträgt, dass sich andere Menschen an etwas erfreuen können“, fügt sie hinzu.

Von Uwe Klemens