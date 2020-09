Jüterbog

So wichtig vielen heutigen Menschen die elektronischen Medien sind, so wichtig waren gedruckte Mitteilungsblätter und Zeitungen ihren Vorfahren. Im Fundus des Jüterboger Heimatmuseums schlummern nicht nur die Vorläufer der heutigen Märkischen Allgemeinen, sondern auch Belege von Zeitungen, die es parallel oder schon lange vorher gab. Das jüngste Treffen des Freundeskreises Kulturquartier nutzte Museumsleiter Norbert Jannek zu einem kleinen Abriss der Jüterboger Zeitungsgeschichte. Etwa 30 Zuhörer ließen sich bei Kaffee und Kuchen ins Reich der Bleisetzer und Zeitungsdrucker entführen.

Das älteste Zeugnis ist 189 Jahre alt

„Es könnte sein, dass es gedruckte Mitteilungsblätter, aus denen sich später die Zeitungen entwickeln, schon vorher gab, aber das älteste Zeugnis dieser Art in unserem Fundus ist 190 Jahre alt und hieß ’Wochenblatt des Jüterbog-Luckenwaldischen Kreises“, sagt Jannek und hält stolz des in Klarsicht-Folie verpackte, etwa A4-große Heftchen in die Höhe. 1831 steht als Jahreszahl darauf vermerkt, der Inhalt besteht aus einem abgedruckten Kurz-Roman, Such-Anzeigen nach Zimmermädchen und Verkäufen gebrauchter Heuwagen bis zu Marktpreisen für den nächsten Wochenmarkt.

Einige Zuhörer nutzten die Gelegenheit, um selbst ein wenig in den Zeitzeugnissen zu blättern. Quelle: Uwe Klemens

Etwa 25 Zeitungen – zumeist herausgegeben von Parteien, Vereinen oder Unternehmern – wechselten in den folgenden knapp zwei Jahrhunderten einander ab oder existierten nebeneinander.

„ Goldstaub unter all dem Goldstaub “

„ Goldstaub unter all dem Goldstaub“ nennt Jannek die Belege aus der Gründungszeit des so genannten Arbeiter- und Bauernstaates DDR. „Das Signal“ und „Fritz der Traktorist“ beschworen Anfang der 50er Jahre die Vorzüge der LPG und berichteten unter Überschriften wie „Die letzte Furche ist gezogen“ von den Erfolgen der Genossenschaftler, die in Wirklichkeit meist deutlich geringer ausfielen.

„Wir sind unendlich froh, dass wir diese Zeitungen haben, weil sie einen guten Eindruck der jeweiligen Zeit vermitteln“, sagt Jannek. Auch die Zeitungsmappen, die bis in die 90er Jahre hinein in jedem Friseur-Salon zum Verkürzen der Wartezeit auslagen, sind für Historiker heute wegen der aufgedruckten Gewerbeanzeigen ein gutes Arbeitsmittel.

Wer Mappe dieser Art oder gar historische Zeitungen besitzt und diese dem Museum leihweise oder gänzlich überlassen möchte, ist im Heimatmuseum ein gern gesehener Gast.

