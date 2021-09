Jüterbog

Tracie Williams von Studnitz lebt mit ihrem Mann Raban und zwei Kindern im Zentrum von Jüterbog. Am 11. September 2001 aber wachte Tracie, damals noch Single, in ihrer Wohnung in der Nähe des Central Parks an der Upper Westside im Stadtteil Manhattan auf. Im Gespräch mit der MAZ erinnert sie sich an den Tag, an dessen Ende rund 3000 Tote in den USA zu beklagen waren.

„Ich war erkältet und bin deshalb zu Hause geblieben“, sagt die Columbia Artist Managerin für klassische Musik, die unweit von ihrer Wohnung gleich gegenüber der Carnegie Hall arbeitete. „Ich saß in Pyjama und Morgenmantel vor dem Fernseher und hatte mir einen Tee zubereitet.“

Und während draußen vor dem Fenster ein wunderschöner Herbsttag mit strahlend blauem Himmel noch seinen Anfang nahm, sah sie im Fernsehen, wie das erste der beiden Flugzeuge in einen der Twin Towers des World Trade Centers (WTC) krachte. „Es schien mir unglaublich, was ich da sah.“

Ganz alleine in New York

Tracie Williams von Studnitz, geboren in Kalifornien, ist auf der Inselgruppe Hawaii aufgewachsen. Erst wenige Monate in New York, erlebt sie 1993 bereits die erste Terror-Attacke in der Tiefgarage des WTC.

„Damals fragte mich mein Bruder am Telefon, ob ich irgend etwas von der Explosion gespürt oder es gehört hatte. Nein, das hatte ich nicht, ich war ja an der Upper Westside. Auch am 9. September 2001 waren die Bilder im Fernsehen das erste, was ich davon mit bekam.“

Rauch quillt am 11. September 2001 aus den Twin Towers. Quelle: Richard Drew/AP

Obwohl sie 1993 rund zwölf Kilometer vom Explosionsort entfernt war, dachte sie damals: „Ok, das hier ist nicht Hawaii, das ist New York und hier wirst du niemals ganz sicher sein.“ Aber an diesem 11. September 2001 wusste niemand, was vor sich ging. „Ist das der Beginn eines Krieges?“, haben wir uns gefragt. „Was, wenn es so ist? Ich war ganz alleine in New York. Meine ganze Familie lebte ja weiter auf Hawaii.“ Freunde hatte sie, aber niemand von denen lebte direkt in der Großstadt.

Bedrückende Stille in der U-Bahn

„Als nächstes wurden alle Brücken der Stadt geschlossen“, beschreibt sie die beklemmende Situation unmittelbar nach dem Anschlag. Und wieder war da das Gefühl von kollektiver Isolierung. Die Bekannten im Viertel, die Nachbarn, Gesichter, die man kennt, waren da. Das aber war es auch. In der ersten Zeit nach dem Anschlag war es nicht möglich, sich in New York frei zu bewegen.

Am 12. September, einen Tag nach dem Anschlag auf das WTC, ist sie dann mit der U-Bahn gefahren. Maximal 25 Prozent der üblichen Fahrgäste warteten an der U-Bahn-Haltestelle. „Es ist ja so: Du fährst jeden Tag U-Bahn, du siehst jeden Tag dieselben Gesichter. Du kennst sie nicht, aber es sind auf irgendeine Art alles Nachbarn. Und dann ist auf einmal alles anders. Da sind nur noch ein Bruchteil der Menschen, die sonst hier sind. Und niemand sagte etwas. Es war eine bedrückende Stille.“

Es ist schwer, die Tränen zurückzuhalten

Obwohl am Ground Zero niemand ums Leben gekommen ist, den Tracie Williams kennt, fällt es ihr sichtlich schwer, die Tränen zurück zu halten. „Niemals werde ich das vergessen“, sagt sie, „als ich die U-Bahn später verließ, hing da ein riesiges Filmplakat. ,Collateral Damage’ mit Arnold Schwarzenegger wurde da angekündigt.“ Der deutsche Filmtitel lautete später „Zeit der Vergeltung“.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst in den Tagen danach erfuhren die Menschen in den USA langsam und Stück für Stück, was geschehen war und wer für das Attentat verantwortlich gemacht wurde. Es gab viele Gerüchte und Geschichten, was den Menschen im WTC und am Ground Zero widerfahren war. „Insgesamt war das Gefühl aber: Das betrifft uns alle, es ist uns allen zugestoßen.“ Allen Menschen in New York, Washington, in Virginia und Pennsylvania. Der Schmerz war immens.

„Wir hatten Angst“

Tage später blieb die U-Bahn zwischen zwei Stationen stehen. Die Menschen hielten den Atem an. „Was geschieht jetzt mit uns?“, hat da nicht nur Tracie Williams gedacht. „Man konnte es an den Gesichtern ablesen. Wir hatten schlicht Angst.“ Das ist der Moment, an dem auch sie an der Reihe ist, hat sie damals gedacht.

Tracie Williams von Studnitz im Wohnzimmer ihres Hauses in Jüterbog. Quelle: Udo Böhlefeld

Ein Gefühl der Bedrohung, dass sich so oder ähnlich ein gutes Jahr halten sollte. „Ja, wir haben unser Leben weiter gelebt“, sagt sie. „Aber unter der Oberfläche blieb das Gefühl der ständigen Bedrohung.“ Noch als im Jahr danach das komplette Stromnetz in New York ausfiel, dachte jedermann an einen Anschlag auf das Netz. Der wahre Grund war eine Überlastung des Netzes durch die unzähligen Klimaanlagen, denn es war ein sehr heißer Sommer.

Ärgerlich ist sie immer noch über eine amerikanische Touristenfamilie, die nur neun Monate nach dem Anschlag in einem Restaurant beim Brunch neben ihr saß. „Typisch laut wie amerikanische Touristen so sind, sind sie ihr Tagesprogramm durchgegangen. Sie wollten in dies Museum und in jenes Museum und dann kam die Frage: Und wann fahren wir zum Ground Zero? Null Wertschätzung hatten die.“ Sie selbst hat Jahre gebraucht, um dorthin zu fahren.

Von Udo Böhlefeld