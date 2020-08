Jüterbog

Das Drama begann Ende November vergangenen Jahres. Da wurde die Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in der Schlossstraße in Jüterbog geschlossen. Das war bis dahin der einzige ebenerdig zu erreichende Bankschalterbereich.

Doch dann war es vorbei mit dem bequemen Zugang zu den Bargeldautomaten, Auszugsdruckern und Bankberatern. Selbst die Bankautomaten an der Schlossstraße, die eigentlich bleiben sollten, wurden abgebaut.

Hoffnung ruht auf MBS

„Wir haben in der ganzen Stadt keine Möglichkeit des barrierefreien Zugangs zu einer Bank“, beschwerte sich Günter Schulze, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Jüterbog bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Seine Hoffnung ruht darauf, dass die Geschäftsstelle der MBS am Markt endlich einen barrierefreien Zugang bekommt.

Auch der Zugang zur MBS-Geschäftsstelle am Markt ist für Gehbehinderte fast unüberwindlich Quelle: Hartmut F. Reck

Die Unterlagen lägen alle beim Kreis, teilt Daniela Toppel, stellvertretende Pressesprecherin der MBS auf Nachfrage der MAZ mit. „Seitdem warten wir auf die Baugenehmigung.“ Bis dahin versuche man, den gehbehinderten Kunden behilflich zu sein, indem Bankangestellte entweder nach draußen kommen oder auch Hausbesuche machen.

Antrag zunächst unvollständig

Doch der Landkreis weist darauf hin, dass der Antrag der MBS nicht vollständig war, weshalb am 7. Mai 2020 die fehlenden Unterlagen nachgefordert wurden, die am 22. Juni eingingen. „Danach wurden die Fachbehörden und die Stadt Jüterbog beteiligt“, schreibt Kreis-Pressesprecherin Heike Lehmann. Alle Stellungnahmen lägen vor, bis auf die der Stadt Jüterbog, weshalb über den Bauantrag noch nicht entschieden werden könne.

Kaum erlaubnisfähig

Doch selbst wenn eine positive Jüterboger Stellungnahme in Luckenwalde eintrifft, sieht es schlecht aus: „Der vorgelegte Entwurf des barrierefreien Zugangs in Gestalt eines hydraulischen Lastenaufzugs neben dem Eingangsportal ist allerdings aus denkmalschutzrechtlicher Sicht voraussichtlich nicht erlaubnisfähig“, so Lehmann. Darauf habe die Denkmalschutzbehörde schon vor der Antragstellung hingewiesen, weil „das Erscheinungsbild der dem mittelalterlichen Rathaus zugewandten Hauptfassade (...) erheblich beeinträchtigt“ würde. Alternative Lösungen seien bisher nicht vorgelegt worden.

Nicht elegant, aber es funktioniert

Bei der Postbank in der Mönchenstraße macht man sich erst gar keine Mühe, eine Lösung zu finden, weil eine Rampe die Passanten auf dem Gehweg behindern würde, schreibt Sezen Yildirim von der Pressestelle der Postbank. Dafür könne man die gehbehinderten Kunden am Hintereingang bedienen, was zwar keine besonders elegante Lösung sei, aber in der Praxis ganz gut funktioniere.

Selbst nur drei Stufen wie hier bei der Filiale der Deutschen Bank in Jüterbog können für Gehbehinderte zu viel sein. Quelle: Hartmut F. Reck

Nur drei Stufen führen hinter dem Vordereingang der Deutschen Bank in der Pferdestraße zum Schalterraum und den Automaten, was schon zu viel sein kann. Doch auch hier ist keine Lösung in Sicht. Als Mieter sei man immer auf die Zustimmung des Vermieters und der Genehmigungsbehörden angewiesen, bedauert ein Sprecher der Deutschen Bank für Brandenburg. Wenn aber Hilfe benötigt werde, den Zugang zur Filiale zu erleichtern, stünden die Mitarbeiter dafür natürlich zur Verfügung.

VR-Bank Fläming bietet bald eine Lösung

Ähnlich ist die Situation bei der VR-Bank Fläming am Markt. Hier sind es vier Stufen, die den Zugang zumindest erschweren. Die Frage sei für die VR-Bank nicht neu, meint Doreen Jannek. „Neu ist allerdings“, so weiß die VR-Bank-Sprecherin zu verkünden, „dass wir nun eine Lösung für das Problem in Aussicht haben.“ So liege eine Planung für die Überwindung der vier Stufen vor, und es sei sogar schon ein Lift bestellt. Der Zeitpunkt des Einbaus hänge jetzt nur noch von den Handwerkern ab, so Doreen Jannek.

