Jüterbog

Die Etablierung des „Naturparks Baruther Urstromtal“, der nach den Vorstellungen des eigens dafür gegründeten Fördervereins bis an die Jüterboger Stadtgrenze reichen soll, ist einen Schritt weiter. Die Vorstellung des Projektes durch den Fördervereins-Vorsitzenden Carsten Preuß war auf der jüngsten Sitzung des Jüterboger Bau- und Sanierungsausschuss der umfangreichste Tagesordnungspunkt. Gut eine Stunde lang wurde nach der Vorstellung des Konzeptes und einem allgemeinen Überblick über die Bedeutung derartiger Parks über das Für und Wider diskutiert. Mit knapper Mehrheit stimmten die Ausschussmitglieder letztlich der Beschlussvorlage zu, der Schaffung des Naturparks zuzustimmen, so lange der Park den eigenen städtebaulichen Interessen nicht entgegensteht.

Bildungsauftrag in der Diskussion

Vor allem der von Preuß genannte Bildungsauftrag der elf in Brandenburg und deutschlandweit 104 bereits bestehenden Naturparke führte zu einer heftigen Diskussion. Dem Einwand einiger Anwesenden, Spaziergänge und Naturerkundigungen seien auch ohne ausdrückliche Ausweisung jederzeit möglich, widersprachen Ulrike Anders (Die Linke) und Gaby Dehn (SPD) und verwiesen auf die heutzutage den meisten Menschen fehlende Sachkunde, um biologische Zusammenhänge zu erkennen und richtig zu interpretieren. „Viele Eltern können an ihre Kinder deshalb kein Natur-Wissen weitergeben, weil sie selbst nicht genügend haben und eine Führung mit einem Sachkundigen ist deshalb wesentlich besser geeignet, gerade die junge Generation für die Dinge in der Natur zu sensibilisieren“, stellte sich Anders hinter die Naturpark-Idee.

Dem Argument, die Einrichtung des Parks könnte dazu führen, dass innerhalb seiner Grenzen und im Randbereich künftige Bauprojekte nicht mehr möglich seien, widersprach Preuß. Denn auch wenn die Grenzen auf einer Karte eingezeichnet würden, blieben sie fließend, um auch im Randbereich touristische und ökologische Angebote mit einzubeziehen, die sich dann unter dem Naturpark-Label vermarkten ließen und auch förderfähig seien, erläuterte Preuß den wichtigsten Zweck des Naturparks. Einen Schutzstatus, wie ihn etwa Nationalsparks und Biosphären-Reservate besitzen, habe ein Naturpark nicht, so dass es auch keine, über die bisherigen Auflagen hinausgehenden Einschränkungen geben werde.

Infotafeln über die Besonderheiten des Terrains gehören zum Erscheinungsbild jeden Naturparks. Quelle: Heidrun Voigt

Für Jüterbogs Wirtschaftsförderer Andreas Rau steht der mit der Einrichtung und Verwaltung des Naturparks verbundene personelle und finanzielle Aufwand, trotz der im Kern guten Idee, in keinem gesunden Verhältnis zum Nutzen. In jeder beteiligten Kommune, beim Kreis und beim Land würden dadurch Verwaltungsmitarbeiter gebunden, so dass künftig noch mehr andere Aufgaben unerledigt bleiben würden. Auch den damit verbundenen finanziellen Aufwand, zum Beispiel beim Unterhalten des Naturparkzentrums und für die Bezahlung der Naturpark-Ranger aus Steuermitteln sieht Rau angesichts der schon jetzt überlasteten Kommunen kritisch.

Mit dem letztlich positiven Ausschuss-Votum erhält die Stadtverwaltung nun den Auftrag, einen Kreistagsbeschluss zur Naturpark-Einrichtung zu fordern.

Von Uwe Klemens