Jüterbog Jüterbog - Arne Raue holt die meisten Stimmen Jüterbogs Bürgermeister kann sich nach der Kommunalwahl am Sonntag auf eine eher konservative Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung stützen. Nun blickt er entspannt der Bürgermeisterwahl am 1. September entgegen.

Dort, wo die künftigen Stadtverordneten sitzen werden, zählten am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag die Wahlhelfer die Stimmzettel aus, die per Brief gekommen waren. Quelle: Victoria Barnack